واسيني الأعرج: كل نص نقرؤه حفنة تراب توضع في قبر الجهل والتطرف

عبير زيتون (رأس الخيمة)
أكد الروائي الجزائري واسيني الأعرج أن «الثقافة هي رهان المستقبل، ووسيلتنا الحضارية الناعمة للتواصل الاجتماعي والانفتاح والدفع بالمجتمع إلى مواقع متقدمة في عالم المعرفة، القادرة على مواجهة عالم اليوم شديد الصعوبة، الذي تخنقه الحروب، والتمزقات الخارجية والداخلية.
وقال في حوار خاص مع «الاتحاد»: إن الثقافة هي القادرة على زرع التسامح، وفرض أنفسنا بقوتها الإنسانية، وخاصيتها الحضارية. مضيفاً إن العنف ليس ثقافة لأنه يفتقد الخاصية البشرية الإنسانية. وهذا يشكل مقياسي الشخصي في الحكم على الأشياء. فكل ما يجعلني أتقدم أنا معه، وكل ما يجعلني أفتقد إنسانيتي ويؤخرني لا أحتاجه. مسألة بسيطة لكنها تحتاج إلى درجة معينة من الوعي، وهذا الوعي لا يتبلور دون فعل القراءة، والتواصل مع المعارف الإنسانية المتنوعة.
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وعن أهم الكتب التي أثرت في وعيه الكتابي المبكر قال صاحب «أنثى السراب»: كتاب «ألف ليلة وليلة» الذي علمني كيف أتشبث بالحب مهما كان الثمن المدفوع. أهم درس في «ألف ليلة وليلة» أن ندافع عن إنسانيتنا؛ إذ تصبح مهددة بالطغيان. والوصول إلى القلب باللغة البسيطة. اللغة التي تدخل الأعماق. اللغة القوية قد لا تكون قوية حقيقة عندما تصبح شقشقة وكلاماً بلا معنى.
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