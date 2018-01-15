أحمد خليل: أتطلع إلى كتابة تاريخ جديد مع «الزعيم»

العين (الاتحاد)

أدى أحمد خليل التدريب الأول مع فريقه الجديد العين، مساء أمس باستاد خليفة بن زايد، استعداداً لمواجهة الظفرة غداً الأربعاء، في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة باستاد محمد بن زايد.

وكان نادي العين تعاقد رسمياً مع المهاجم «الدولي»، أحمد خليل «26 سنة»، في صفقة انتقال حر لتعزيز قوة الفريق الهجومية للفريق خلال استحقاقاته المقبلة، والتي تنتظر فيها «الزعيم» تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والقاري، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 20. وقال خليل: فخور جداً بانضمامي إلى صفوف فريق العين، النادي الذي يتمنى كل لاعب الانتساب إليه، ولا يفوتني أن أشكر إدارة نادي الجزيرة على تسهيل مهمة انتقالي إلى «البنفسج» لتحقيق طموحاتي الكبيرة في المرحلة المقبلة، وكتابة سطور جديدة في مسيرتي الكروية مع «الزعيم»، بحصد المزيد من الإنجازات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

وأكمل: أحمد الله كثيراً على اكتمال الصفقة، خصوصاً بعد أن عشت أصعب اللحظات في مشواري الكروي خلال الساعات الماضية، وتحديداً بعد أن تم إبلاغي بعدم اكتمال التسجيل بحجة «سقف الرواتب»، علماً بأنني عندما تلقيت عرض العين لم أفكر في أي أمور مالية، بقدر ما انحصر تركيزي على بلوغ أعلى درجات الجاهزية، وبرغبة كبيرة لأنني أعرف جيداً قيمة ومكانة «الزعيم».

وحول عدم مشاركته مع فريقه السابق في النصف الأول من الموسم الحالي، قال: «أعتقد أن الأمر الأهم يكمن في مدى الجاهزية للتحديات المقبلة مع العين الذي ينافس على جميع البطولات محلياً وقارياً، ومشاركتي في خليجي 23 بالكويت عززت من معدل جاهزيتي للاستحقاقات المقبلة بالتأكيد».