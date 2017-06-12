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جلسة حوارية تناولت أبرز ما يميزه عن غيره من الخطوط

«خط دبي» قصة نجاح تجذب الأنظار في معرض «تايبو برلين»
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تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017

دبي (وام)

* أحمد المهري: بصمة عالمية لإمارة دبي في مجال الخطوط الرقمية تؤكد الدور المحوري للدولة في ترسيخ الإبداع والابتكار

دبي (وام)

جذب «خط دبي» الأنظار خلال معرض «تايبو برلين» للتصميم، والذي يعد أحد أكبر وأنجح معارض التصميم في العالم خلال مشاركة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بجلسة حوارية تناولت أبرز ما يميز الخط عن غيره من الخطوط في العالم، إلى جانب ما يعكسه من تراث وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتميز فكرة إطلاق الخط بتفردها، وتعد هدية دبي إلى العالم أجمع، وتعد قصة نجاح حققت الكثير من الأصداء العالمية خلال فترة قصيرة، وتترجم نهج القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ الخير كقيمة مجتمعة إماراتية عالمياً.

واستعرض المهندس أحمد المهري، مساعد الأمين العام لقطاع شؤون المجلس التنفيذي والأمانة العامة في حكومة دبي مدير مشروع «خط دبي»، ورقة عمل تناولت تجربة النجاح المتميزة لإمارة دبي في تطوير أول خط من نوعه في العالم يصمم من قبل مدينة، ويحمل اسمها بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. وتطرق المهري إلى الحملة التسويقية المصاحبة للإعلان عن إطلاق هذا المشروع المبتكر، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل مختلف فئات المجتمع وأصداء عالمية واسعة. ... المزيد
     
 

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