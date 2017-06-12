«خط دبي» قصة نجاح تجذب الأنظار في معرض «تايبو برلين»

دبي (وام)

* أحمد المهري: بصمة عالمية لإمارة دبي في مجال الخطوط الرقمية تؤكد الدور المحوري للدولة في ترسيخ الإبداع والابتكار

دبي (وام)

جذب «خط دبي» الأنظار خلال معرض «تايبو برلين» للتصميم، والذي يعد أحد أكبر وأنجح معارض التصميم في العالم خلال مشاركة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بجلسة حوارية تناولت أبرز ما يميز الخط عن غيره من الخطوط في العالم، إلى جانب ما يعكسه من تراث وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتميز فكرة إطلاق الخط بتفردها، وتعد هدية دبي إلى العالم أجمع، وتعد قصة نجاح حققت الكثير من الأصداء العالمية خلال فترة قصيرة، وتترجم نهج القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ الخير كقيمة مجتمعة إماراتية عالمياً.