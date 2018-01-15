«العائد» فييرا يقود كلباء في الظهور الأول أمام الجزيرة

معتصم عبدالله (دبي)

تستمر إثارة مواجهات المسابقة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات الليلة، ضمن دور الستة عشر الذي انطلق أمس، حيث يحتضن استاد شباب الأهلي بالعوير مواجهة الجزيرة واتحاد كلباء، فيما يلتقي عجمان وجاره الشارقة على ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة، وتجمع مواجهة السهرة الثانية، التي تنطلق في الثامنة وخمس دقائق مساء، الوحدة «حامل لقب» أمام منافسه الإمارات على استاد شباب الأهلي بالعوير.

وتشهد مباراة الجزيرة واتحاد كلباء، الظهور الأول للمدرب البرازيلي العائد إلى أجواء المسابقات المحلية جورفان فييرا في القيادة الفنية لاتحاد كلباء، بعدما عصفت نتيجة التعادل أمام الحمرية 1-1 في الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى والذي يحتل فيه «النمور» المركز الثالث برصيد 16 نقطة، باستمرار الفرنسي من أصل جزائري محمد دجابور في تدريب الفريق الذي قاده منذ بداية الموسم، وسبق لفييرا مدرب منتخبات العراق، الكويت السابق، أن قاد «النمور» موسم 2010- 2011 قبل الانتقال إلى بني ياس والشارقة على التوالي.

ويقود اتحاد كلباء في مباراة الليلة الثنائي المغربي عبدالرحيم مقران وعمر منصوري اللذان تعاقد معهما النادي في الميركاتو الشتوي، في المقابل، يعول الهولندي تين كات مدرب الجزيرة على العناصر الشابة التي ظهرت مع الفريق في مباراته الأخيرة في الدوري أمام مضيفه عجمان 1-1، من أجل مسح «الصورة المهزوزة» للفخر في الدوري، ويدعم تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين في المواسم الست الماضية، والذي يحوي انتصاراً وحيداً لاتحاد كلباء 2-1 في كأس الخليج العربي موسم 2010- 2011 أفضلية «فخر العاصمة» والذي سبق له إقصاء «النمور» من ذات الدور في مسابقة الكأس موسم 2016- 2017 بثنائية العطاس وعلي مبخوت.

وتحمل مواجهة الشارقة وعجمان والتي يحتضنها ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة، كل عوامل الإثارة، بحكم المستوى المتقارب للفريقين خلال الموسم الحالي في منافسة الدوري، حيث يحتل «الملك» المركز السابع برصيد 13 نقطة بفارق المواجهات المباشرة أمام «البرتقالي» الثامن بالرصيد ذاته من النقاط، وستكون مباراة الليلة الأولى بين الفريقين في مسابقة كأس رئيس الدولة منذ موسم 2003- 2004 والذي شهد تفوق الشارقة مرتين على عجمان 4-1 و 7- 0 في الدور الثاني للبطولة، والذي أقيم بنظام المجموعات، وشهدت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الدور الأول لدوري الخليج العربي أول فوز للملك تحت قيادة مدربه الحالي عبدالعزيز العنبري.