أبوظبي (وام)

تسلط مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلال مشاركتها في أعمال «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2018» التي انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الطاقة النووية السلمية، من خلال توفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة، تساهم بشكل كبير في دعم جهود دولة الإمارات الخاصة بالاستدامة.

وتستعرض المؤسسة دور الطاقة النووية الأساسي في استراتيجية «الإمارات للطاقة 2050» الرامية إلى امتلاك محفظة، تتضمن مزيجاً من الطاقة النظيفة، بجانب دعم توجهات الدولة نحو التنويع الاقتصادي.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يساهم في دعم مساعي الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وتوفير مزيج متنوع من الطاقة، إضافة إلى دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف «اتفاقية باريس للمناخ»».

وأضاف: «إن محطات «براكة» الأربع تشكل جزءاً محورياً من خطط الدولة لخفض البصمة الكربونية بنسبة 70%، على مدى السنوات الـ30 المقبلة، حيث ستوفر المحطات عند تشغيلها طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، وتحد من انبعاث، ما يصل إلى 21 مليون طن من الغازات الكربونية الضارة بالبيئة سنوياً، وهو ما يعادل حجم الانبعاثات الكربونية لأكثر من ثلاثة ملايين مركبة».