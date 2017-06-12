بن سويفت وصيفاً في مرحلة «ألب دويز» الشهيرة

أبوظبي (الاتحاد)

تمكن دراج فريق الإمارات بن سويفت من الصعود إلى منصة التتويج بعد فوزه بالمركز الثاني في المرحلة السابعة من سباق كريتيريوم دو دوفينيه في منتجع «ألب دويز» الجبلي الشهير امس الأول، بينما تمكن زميله لويس مينتجيس من أن يحتل المركز الحادي عشر في التصنيف العام.

وحل سويفت في مركز الوصيف متأخراً عن زميله السابق الدراج البريطاني بيت كينو (فريق سكاي) الذي فاز بالمرحلة بفارق ثانية واحدة.

وكان الدراج البريطاني، المشهور كدراج متخصص في سباقات السرعة، جزءاً من المجموعة المتقدمة في السباق في وقت سابق من اليوم، وتمكن من الحفاظ على مسافة بينه وبين منافسيه على سفوح كول دي سارين على الطريق البديل المتجه نحو منتجع «ألب دويز» للتزلج.

قال دراج فريق الإمارات: «لقد كانت مرحلة رائعة ومذهلة من الصعب الفوز بها، مررت بلحظة خلال السباق اعتقدت فيها أنني قد أتمكن من الفوز، ولكنني كنت منهكاً بعد أن بددت الكثير من طاقتي، كما أن أصبحت بشد عضلي في ساقي قبيل خط النهاية فلم أتمكن من بذل المزيد من الجهد، للأسف.

من جانبه، قال ماريو سكيريا، المدير الرياضي لفريق الإمارات تعليقاً على أداء الفريق: «يا لها من مرحلة مذهلة، أنا فخور بأداء الفريق، ولاسيما بانضمام سويفت إلى منصة التتويج، لقد اعتقدت أنه كان في طريقه إلى الفوز بالمركز الأول، ولكن تعب ساقيه قبيل خط النهاية، ومع ذلك استطاع اجتياز خط النهاية واحتلال المركز الثاني.

وأضاف: كان من الرائع أيضاً رؤية مينتجيس يتقدم في التصنيف العام ليحل في المركز الحادي عشر، إن أداءه يتحسن يوماً بعد يوم، ونحن واثقون من قدراتنا وأدائنا قبل التوجه للمشاركة في جولة فرنسا التي تبدأ أول يوليو.