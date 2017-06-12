«امبندنج» لجودلفين بطل الفئة الأولى في أستراليا

محمد حسن (دبي)

حقق المهر رفيع المستوى «امبندنج» انتصارا مبهرا في الفئة الأولى تحدى فيه جميع الاحتمالات وكافأ به مثابرة وتفاني كافة أعضاء فريق جودلفين الأسترالي وليحرز لقب سباق سترادبروك هانديكاب بمضمار دومبين يوم أمس الأول. وكان المهر الذي أمضى الكثير من مسيرته المبكرة في الظل تحت سيطرة رفيقه بالإسطبل المهر «أستيرن»، صعد بشكل حاسم إلى المراتب العليا بانتصار كاسح تغلب فيه بجدارة على «إن هار تايم» و«كليرلي إنوسانت».

وأخذ «امبندنج» موقعه بالسباق الأغنى في كوينزلاند مدعوما بثقة الإسطبل، غير أن الحارة الطرفية البعيدة التي نالها بدت وكأنها أضعفت حظوظه في المنافسة بسبب الطبيعة العصية لمضمار دومبين.وقال المدرب دارين بيدمان: كنا نعتقد بأن هذا السباق ملائم له تماما، خاصة وأنه تدرب بصورة طيبة خلال الأسبوعين الماضيين، لكن بعد القرعة أدركنا أن مهمته ستكون في غاية الصعوبة، كما طرأت بعض المشاكل الأخرى قبل السباق، حيث انخلعت حدوة من قدمه بسبب خطوة خاطئة مما اضطر السائس الذي يتولى رعايته بريت كيليون لأن يقضي معظم الـ 24 ساعة الماضية في تبريد حافر الحصان حتى يستطيع المشاركة، لقد كان جهدا جماعيا هائلا، وبالنسبة لـلمدرب بيدمان، فإن هذا فوزه الأول بسباق الفئة الأولى كمدرب والخامس لإسطبلات جودلفين في استراليا هذا الموسم.

كما يكمل هذا الفوز سلسلة نادرة لبطل الفرسان السابق بيدمان الذي فاز بسباق الفئة الأولى مع والد«امبندنج» وفحل إسطبلات دارلي«لونرو» وأيضا أمه الفرس«ميموسين»، وبلغت انتصارات دارين بيدمان حين كان فارساً 86 انتصارا في الفئة الأولى ، غير أن بيدمان الذي جرى تعيينه مؤخرا كبيرا لمدربي جودلفين استراليا مؤقتا، لم يتمكن من أن يشهد شخصيا اللحظة الأبرز في مسيرته القصيرة كمدرب حيث تعرض لوعكة صحية ألزمته المستشفى.

كان الإنجاز الأبرز للمهر «امبندنج» يتمثل في الفوز بسباق الفئة الثانية ستان فوكس ستيكس في روزهيل في سبتمبر، 2016. وانتصاره الحالي وهو الثالث من 12 مشاركة رفع مكاسبه من الجوائز المالية إلى 1.5 مليون دولار استرالي، كما جعل منه تاسع ابن للفحل «لونرو» الذي يكسب في الفئة الأولى.

أما بالنسبة للفارس كروي بروان، فإن الفوز بسباق سترادبروك يعد الرابع له بسباق الفئة الأولى في استراليا منذ عودته من العمل في سنغافورة أوائل هذا العام.. من ناحية أخرى هيمنت خيول جودلفين على نصف أشواط سباقات مضمار نيومارك أمس الأول وسجلت أربعة انتصارات مهمة، حيث توج المهر «جلورياس جيرني» بلقب سباق مارجريت جيفن مومريال هانديكاب الجولة الأولى لمسافة 1200 متر، وخطف «فلك تايل» لقب الجولة الثانية من السباق، فيما فاز «كلشرتي» بلقب سباق بورش كامبيردج هانديكاب لمسافة 120 مترا، والخيول الثلاثة بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة ويليام بيوك.

وأكمل الجواد «بارافيت» بإشراف جون جوسدن وبقيادة مراتن دواير، الرباعية لجودلفين حين كسب لقب سباق التكافؤ لمسافة 1400 متر، ولم تبارح خيول الإمارات الحفل حيث نجح «جامح» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف مارك جوستون وبقيادة جيم كرولي في تحقيق الفوز في سباق جون سنلي موموريال لمسافة 2200 متر.