الزعيم يضرب بقوة في رمضانية شخبوط لـ «الطائرة»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح الشيخ راشد بن أحمد بن حمدان آل نهيان، منافسات النسخة الثانية لبطولة مدينة شخبوط لكرة الطائرة، على أحد الملاعب المفتوحة بالمدينة نفسها.

ويشارك في البطولة 8 فرق هي الحزم والصقور والزعيم وعزام والناموس وعاصفة الحزم ودرع الجزيرة وحماة الوطن، فيما يشارك فيها ما يقارب 50 لاعباً، من بينهم عدد كبير من لاعبي أندية الدوري الإماراتي لكرة الطائرة في مقدمتهم لاعبي نادي بني ياس.

وتقام البطولة للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حققت النسخة الأولى نجاحات كبيرة، وفاز بها فريق الزعيم في العام الماضي، ويأتي تنظيم رمضانية مدينة شخبوط الثانية لكرة الطائرة، في إطار السعي نحو توطيد العلاقات بين شباب المدينة وحثهم الدائم على ممارسة الرياضة في أجواء رمضانية مميزة.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات النسخة الثانية حتى الأربعاء المقبل، حيث تقام المباراة النهائية، وشهدت منافسات اليوم الأول إثارة بالغة، فاز فريق الناموس على فريق عاصفة الحزم بشوطين نظيفين ليعلن عن نفسه بقوة كمنافس على اللقب، كما فاز الزعيم حامل لقب النسخة الأولى بالنتيجة نفسها على الحزم، أما درع الجزيرة فقد استطاع حسم مواجهته أمام حماة الوطن بشوطين، مقابل شوط واحد بعد تعادل الفريقين بشوط لكل منهما، واختتمت مواجهات اليوم الأول بفوز الصقور على عزام بشوطين نظيفين. وأشاد الشيخ راشد بن أحمد بن حمدان آل نهيان بمثل هذه البطولات، مؤكداً أن بطولة «مدينة شخبوط الثانية لكرة الطائرة «تعد مثالاً جيداً على توطيد العلاقات بين شباب الوطن».