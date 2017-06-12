الإمبراطور والجوارح في ختام «الشارقة الرياضية»

عماد النمر (الشارقة)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تختتم اليوم بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات في نسختها الثانية التي تستضيفها صالة نادي الشارقة الرياضي، حيث تقام المباراة النهائية والتي تجمع فريقي الإمبراطور والجوارح، يعقبها حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين وتكريم المتميزين والرعاة.

وكانت مباريات الدور نصف النهائي أقيمت أول من أمس، بحضور الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، ضيف شرف البطولة، بصحبة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام، ومحمد خلف مدير عام المؤسسة، وراشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، مدير البطولة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ونجوم كرة القدم إسماعيل الحمادي لاعب الأهلي، وفايز جمعة نجم الشارقة، وأحمد ضياء لاعب اتحاد كلباء السابق، وأحمد الزري لاعب نادي الشعب، وسالم سلطان لاعب نادي الوحدة.

نجح فريق الإمبراطور في التغلب على الوطنية في المباراة الأولى وقدم أداء رائعاً أهله للفوز بنتيجة 8/‏0، ليحجز مقعداً في المباراة النهائية بجدارة واستحقاق، معلناً عنه نفسه بقوة، أحرز أهداف المباراة كل من ماركو بيريج، وعبد الرحمن طلال فهد (أربعة أهداف، سوبر هاتريك)، وعبد الكريم جميل، وجابر محمد يوسف، محمد علي بولادي.

وفي المباراة الثانية، نجح فريق الجوارح في إقصاء رويال «حامل اللقب» وتحقيق المفاجأة بالفوز عليه بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3/‏3، أحرز أهداف الرويال بدر سعيد، بينما سجل للجوارح محمد حسين، وفي الشوطين الإضافيين سجل راشد عبيد هدف التقدم الثاني للجوارح، وتعادل أحمد يوسف لرويال، ومن ركلة جزاء يتقدم الجوارح بالهدف الثالث عن طريق المعتز بالله عبد السميع، ويدرك أحمد بشر التعادل 3/‏3 لرويال، لينتهي الشوطان الإضافيان ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الجوارح، ليحجز البطاقة الثانية للمباراة النهائية.

ترحيب حار بنجم الريال كريم بنزيمة

الشارقة (الاتحاد)

لقي الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد ترحيبا حارا من اللجنة المنظمة للبطولة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وكبار الشخصيات، ورحبت جماهير البطولة التي ملأت المدرجات بالنجم الفرنسي بحرارة، وقدمت مؤسسة الشارقة درعا تذكارية للاعب وكتاب سرد الذات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باللغة الإنجليزية، بعدها قام اللاعب بمصافحة لاعبي المباراة الثانية في نصف النهائي، وحرصت الجماهير الغفيرة التي انتظرت اللاعب على التقاط الصور التذكارية معه.