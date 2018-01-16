افتتاح فعاليات معرض «إيكوويست 2018»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، افتتح معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مركز إدارة النفايات (تدوير) - فعاليات الدورة الخامسة من معرض إيكو ويست2018 المتخصص في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، والذي يستمر لمدة أربعة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» .

ويجمع المعرض الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع «تدوير» (مركز إدارة النفايات - أبوظبي) تحت مظلته، لفيفاً من كبار مزودي الخدمات والتكنولوجيا المحليين والدوليين، وأبرز القطاعات المستهلكة للتكنولوجيا على المستويين المحلي والإقليمي، فضلاً عن وجود خبراء القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف استعراض الحلول لتحقيق أفضل استفادة من النفايات، ومناقشة الاستراتيجيات والتقنيات التي تحول النفايات إلى موارد، واستخدام تقنيات الجيل الجديد من أجل إدارة مستدامة للنفايات.

ويعمل المعرض كملتقى محوري يتيح العديد من الفرص، ويشجع على الحوار، ويساهم في تطوير أساليب الشركات الإقليمية والقطاعات الحكومية في معالجة التحديات المتزايدة بمجال الإدارة الفعالة للنفايات وإعادة التدوير.

ويؤكد المهندس سعيد المحيربي المدير العام بالإنابة لمركز إدارة النفايات (تدوير) أهمية المعرض بقوله: «يسلط معرض إيكو ويست 2018 الضوء على منظومة معالجة النفايات بالطرق المستدامة، وسيكون هناك خبراء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم، لمناقشة المواضيع المتعلقة بإدارة النفايات والتطرق لآخر ما توصلت له التكنولوجيا في هذا القطاع، وإن وجود الشركات المختصة بمعالجة النفايات من شتى الدول يساعد على تبادل الخبرات، ونرى أن تقليل النفايات وتحويلها لطاقة يجب أن يلقى اهتمام من جميع خبراء الصناعة».

ويضيف المحيربي: «سيصاحب المعرض قيام تدوير بالتوقيع على اتفاقيات عقود استثمارية ستخدم جميعها خطط إعادة التدوير وإعادة استخدام النفايات، ما يعزز المجهود المبذول لدعم رؤية الحكومة لاقتصاد مستدام».

كما أن منتدى حلول إدارة النفايات سيناقش تقليل النفايات التجارية والصناعية من مصادرها والاستفادة منها بتحويلها إلى موارد، بالإضافة للإعلان عن عدة مشاريع.

ودعا المحيربي في ختام حديثه جميع المهتمين ومختلف فئات المجتمع إلى زيارة المعرض، وبالأخص جناح تدوير فيه، للتعرف على أهم أنشطتها، خصوصا أحدث المنتجات المعاد تدويرها، منشآت فرز و نقل ومعالجة النفايات بأبوظبي، المشاريع التي تنفذها تدوير، تفاصيل المخطط الرئيس لإدارة النفايات بإمارة أبوظبي، خدمات جمع ونقل النفايات بمختلف مناطق إمارة أبوظبي، خدمات قطاع النفايات والشركات المتخصصة بالمجال، خدمات التوعية العامة لمختلف فئات الجمهور، وخدمات مكافحة آفات الصحة العامة.