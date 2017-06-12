مواجهات مثيرة في دور الأربعة بالشرق الرمضانية

فيصل النقبي (خورفكان)

تأهلت فرق الحمد والشرق وياس وماربيلا كافيه إلى دور الأربعة في بطولة الشرق الرمضانية 11 لكرة القدم، بعد انتهاء مباريات دور الثمانية أمس الأول في مدينة خورفكان.

وجاء تأهل الفرق الأربعة مثيرا في المباريات الأربع، حيث أنهى الحمد مباراته مع دريم تيم بالفوز بهدفين لهدف في أولى مواجهات الدور ليلحقه فريق الشرق في المباراة الثانية بفوز كبير ومستحق بثلاثية نظيفة على فريق الشهيد عبدالله.

وفي مباريات اليوم الثاني من دور الثمانية حقق ياس فوزا صعبا على صنطي بهدف نظيف في مباراة حفلت بالإثارة طوال زمن المباراة كذلك أتت المباراة الأخيرة وفقا لتوقعات الجماهير، حيث تميزت مباراة ماربيلا كافيه والخور بالإثارة حتى لحظاتها الأخيرة، وحسم ماربيلا كافيه المباراة بهدف ثالث من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدفين.

من جانبه أكد أيمن الحمادي رئيس اللجنة الفنية للبطولة أن مباريات دور الأربعة تنطلق مساء اليوم بلقاء أول يجمع بين الحمد والشرق في تمام الساعة العاشرة والربع ليعقبه اللقاء الثاني بين ياس وماربيلا كافيه، حيث سيكون موعد الفرق الفائزة في النهائي المثير الذي يقام مساء الجمعة المقبل.