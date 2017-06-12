  • الاثنين 17 رمضان 1438هـ - 12 يونيو 2017م
  01:17     العثور على جثث21 من عناصر داعش في المناطق المحررة في جانبي الموصل         01:45     هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة "تشاينا ايسترن" في استراليا     

مواجهات مثيرة في دور الأربعة بالشرق الرمضانية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017

فيصل النقبي (خورفكان)

تأهلت فرق الحمد والشرق وياس وماربيلا كافيه إلى دور الأربعة في بطولة الشرق الرمضانية 11 لكرة القدم، بعد انتهاء مباريات دور الثمانية أمس الأول في مدينة خورفكان.

وجاء تأهل الفرق الأربعة مثيرا في المباريات الأربع، حيث أنهى الحمد مباراته مع دريم تيم بالفوز بهدفين لهدف في أولى مواجهات الدور ليلحقه فريق الشرق في المباراة الثانية بفوز كبير ومستحق بثلاثية نظيفة على فريق الشهيد عبدالله.

وفي مباريات اليوم الثاني من دور الثمانية حقق ياس فوزا صعبا على صنطي بهدف نظيف في مباراة حفلت بالإثارة طوال زمن المباراة كذلك أتت المباراة الأخيرة وفقا لتوقعات الجماهير، حيث تميزت مباراة ماربيلا كافيه والخور بالإثارة حتى لحظاتها الأخيرة، وحسم ماربيلا كافيه المباراة بهدف ثالث من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدفين.

من جانبه أكد أيمن الحمادي رئيس اللجنة الفنية للبطولة أن مباريات دور الأربعة تنطلق مساء اليوم بلقاء أول يجمع بين الحمد والشرق في تمام الساعة العاشرة والربع ليعقبه اللقاء الثاني بين ياس وماربيلا كافيه، حيث سيكون موعد الفرق الفائزة في النهائي المثير الذي يقام مساء الجمعة المقبل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 