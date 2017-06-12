أمين الدوبلي (أبوظبي)

انطلقت بطولة قائد عام شرطة أبوظبي الرمضانية للملاكمة مساء أمس الأول من الصالة المغطاة بنادي الجزيرة، بحضور مجلس إدارة اتحاد الملاكمة برئاسة أنس العتيبة، بمشاركة 40 لاعباً من مختلف مراكز وأندية الدولة، بالإضافة إلى فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتأهل 20 لاعباً إلى النزالات النهائية، حيث فاز كلا من أحمد الحمادي وعبد الله الملا ليلتقيان معاً في النهائي بوزن 49 كجم، وفاز كل من سلطان سلطان الزعابي وخالد فيصل ليتأهلا عن وزن 51 كجم، وكرم المجالي وحميد الشامسي في وزن 56 كجم ليلتقيان معاً في النزال النهائي.

وفي وزن 60 كجم تأهل كل من شهاب الضباري وخالد ناصر، وفي وزن 64 كجم تأهل كل من أحمد حسن ومحمد الخروصي، وفي وزن 69 كجم تأهل كل من عبيد الكعبي وفهد البلوشي، وفي وزن 75 كجم تأهل كل من فهد خوري وعبدالله هاشل، وفي وزن 81 كجم تأهل كل من إبراهيم الزعابي وعبدالله المفتول، وفي وزن 91 كجم تأهل كل من سيف الحرمي محمد الشامسي، وفي وزن فوق 91 كجم تأهل كل من محمد نصيب وحمد المعمري.

وكان لاعبو القيادة العامة لشرطة أبوظبي هم مفاجأة البطولة، حيث تأهل منهم 6 ملاكمين إلى الدور النهائي، وكانوا نداً قوياً لفريقي مركز أبوظبي، ومركز الشامخة، فيما كان حصاد باقي الفرق المشاركة وهي الفجيرة ومركز الظفرة، ومركز جامعة الإمارات، ومركز السلامات، ونادي راوند، ومركز المحارب، ومركز الرشاقة أقل إنجازاً في كل الفئات.

من ناحيته أكد أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة أن الاتحاد كان يقيم البطولة كل عام منذ فترة طويلة، ولكن الجديد فيها هذا الموسم هو إقامتها تحت رعاية معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، وشهدت مشاركة فريق من القيادة العامة للشرطة، ونحن ننتهز تلك المناسبة ونتوجه بالشكر إلى معاليه على التعاون المثمر، ونتمنى له أن يستمر ويدوم كل عام، وأن يزيد في الأعوام المقبلة لأنه يصب في النهاية في صالح المنتخبات الوطنية.

وقال: البطولة تقدم للمشاركة فيها 70 لاعباً، ولكن اللجنة الفنية قامت بتصفيتهم إلى 40 لاعباً وكانت الأولوية فيهم للاعبي المنتخبات الوطنية، والمراكز والأندية المعتمدة في الاتحاد.

وأكد عبدالله الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية أن المنافسات كانت قوية، وأن الأجواء مثالية، وأن كل الجهات ممثلة في الاتحاد والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ونادي الجزيرة ساهموا في إنجاح الحدث، وأن الفوائد كانت بالجملة للاعبي المنتخبات الوطنية الذين وجدوا فرصة مثالية للاحتكاك ورفع المستوى الفنين، خصوصاً أن الموسم الجديد سيشهد الكثير من التحديات الإقليمية والقارية.

حضر المنافسات أيضاً عمر شامس عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس لجنة العلاقات العامة والتسويق، وعدد كبير من عشاق ومحبي لعبة الملاكمة في الدولة.