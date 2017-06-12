ابن مزينة ومحمد علي وجوما وابن درويش يتطلعون للجائزة الكبرى

وليد فاروق (دبي)

تنطلق مساء اليوم منافسات الدور نصف النهائي لبطولة «مكتوم بن راشد» لسباعيات الكرة، والمقامة بنادي ضباط الشرطة بالقرهود تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق المرحوم خميس بن مزينة مع فريق محمد علي، في العاشرة مساء، ويعقبها في الحادية عشرة اللقاء الثاني والذي يجمع بين فريقي جوما مع ابن درويش، على أن يقام نهائي البطولة مساء الأربعاء المقبل.

وكانت الفرق الأربعة قد أثبتت جدارتها في التأهل للدور نصف النهائي بعدما اجتازت بنجاح منافسات الدور ربع النهائي والذي أقيم مساء أمس الأول، حيث نجح فريق المرحوم خميس بن مزينة في حجز البطاقة الأولى بفوزه على الإعصار 3-2، فيما سجلت المباراة الثانية فوز ابن درويش على سبورت فور آوول بنتيجة 6-2، لتواصل الإثارة طريقها نحو المواجهة الثالثة بين فريقي محمد علي و«إم كيه إس» التي احتكم فيها الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لفريق محمد علي الذي فاز 5-4، قبل أن يحجز فريق جوما المقعد الرابع والأخير بالفوز على الدفاع المدني 3-1.

وحصلت الفرق الأربعة على راحة أمس «الأحد» استعداداً للمواجهتين المصيريتين اليوم، وقررت اللجنة المنظمة إقامة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين في نصف النهائي غداً، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية لتحدي أول وثاني البطولة مساء الأربعاء في ختام النسخة السابعة.

يذكر أن اللجنة المنظمة رصدت 750 ألف درهم كجوائز مالية للفائزين، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 100 ألف درهم وكأس البطولة والميداليات الذهبية، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على 75 ألف درهم والميداليات الفضية، في حين ينال صاحب المركز الثالث 50 ألف درهم مع الميداليات البرونزية.

وفي سياق متصل أشاد خلفان عبد الله، حارس مرمى الوصل، بالزمن الجميل والمنتخب الوطني سابقاً، بالمستوى الفني للمباريات ببطولة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ومشاركة كوكبة كبيرة من اللاعبين السابقين من جيله كلاعبين ومشرفين فنيين وإداريين للعديد من الفرق المشاركة بالبطولة.

وقال:أسعدني حضور العديد من اللاعبين الذين أشرفت علي تدريبهم سابقاً، متمنياً استمرارية النجاح للبطولة، خاصة أنها تشهد مشاركة اللاعبين المواطنين فقط، وتتميز بالمستويات الفنية العالية والتي تعكس تطور البطولة من عام لآخر وتواصل نجاحاتها.

وقدم خلفان التهنئة للجنة المنظمة للبطولة على حسن التنظيم واستمرارية البطولة وتواصل نجاحاتها، وموجهاً شكراً خاصاً للشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم راعي ومؤسس البطولة، على دعمه ورعايته للبطولة واستمراريتها، متمنياً من اللجنة المنظمة للبطولة إقامة بطولة مصغرة على هامش البطولة الرئيسة للاعبين فوق الـ40 عاماً، حتى يتجمع أبناء الزمن الجميل ولاعبو المونديال في لقاءات رمضانية ممتعة.