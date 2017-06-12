بنات الجزيرة في صدارة بطولة سيدات اليد

العين (الاتحاد)

اعتلى فريق سيدات الجزيرة قمة المجموعة الأولى ببطولة سيدات اليد بعد تخطيه لفريق سيدات تونس بنتيجة 34 /3 في مباراة الجولة الثالثة للبطولة والثانية للمجموعة الأولى، التي احتضنتها مساء أمس الأول الصالة الرياضية بنادي أصحاب الهمم بدار الزين، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط محققاً العلامة الكاملة.

وفي نفس الجولة الثالثة حقق فريق نسور قرطاج الفوز على فريق بلدية دبي بنتيجة 13 /10 ما منحه وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق سيدات الجزيرة.

ولم تجد لاعبات فريق سيدات الجزيرة صعوبة في تحقيق فوز عريض على فريق سيدات تونس، في مشوارهن نحو لقب البطولة في ظل وجود نخبة من اللاعبات من بنات الإمارات إلى جانب العديد من اللاعبات المحترفات، ليحسمن المباراة بنتيجة كبيرة وبفارق 31 هدفاً وأنهين الشوط الأول 16 /1. أدار المباراة إسماعيل سالم وصالح باروت، وعلى الطاولة جمعة العشر وأم الزين، والمراقب ياسر سليم.

لم يكن طريق فريق نسور قرطاج سهلاً أمام فريق بلدية دبي في ظهورهما الثاني في البطولة، حيث أظهر فريق بلدية دبي تطوراً ملحوظاً مقارنة بمباراتهم الأولى أمام فريق الجزيرة، ونجح في حسم نتيجة الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 8 /7. واستشعر فريق نسور قرطاج بالخطر في ظل وجود نخبة من اللاعبات ذوات الخبرات، ونجحن في قلب النتيجة في الشوط الثاني لمصلحتهن بفارق 3 أهداف وبنتيجة 13/10.

وتشهد الصالة الليلة مباراتين يلتقي في الأولى فريقا سيدات تونس مع بلدية دبي، وتعقبها المباراة الثانية التي تجمع بين فريقي الجزيرة ونسور قرطاج في صراع الصدارة.