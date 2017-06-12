4 فرق إلى الدور ربع النهائي لسباعيات الكرة

العين (الاتحاد)

أسفرت مباريات سباعيات كرة القدم، التي جرت مساء أمس الأول عن تأهل 4 فرق إلى الدور ربع النهائي، وحجز فريق الحزم أول مقعد بفوز صعب حققه على فريق نعمة بهدف يتيم حمل توقيع لاعبه نزار جيراو وجاء في الدقيقة الأخيرة من المواجهة التي سادها الحماس والرغبة القوية في التأهل ومتابعة المشوار في البطولة.

وحقق فريق المقام المفاجأة في المباراة الثانية بعد تغلبه على فريق الجالية الأردنية بنتيجة 4-2 وقدم الفريقان مجهوداً وافراً وكان المقام الطرف الأكثر تنظيماً. سجل عمر محمد هدفين للمقام وكل من بندر الهاجري ويونس هدفاً بينما سجل هدفي الجالية الأردنية عبدالله العامري.

وتأهل فريق «فيرليس فوت» بعد فوزه على فريق مجموعة الأجور بنتيجة 3-1 بعد مباراة اتسمت بالندية والإثارة واللعب الرجولي القوي واستمتع بها كل من شاهدها. سجل الثلاثية أديناي في الدقائق 7 و17 و27، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق مجموعة الأجور عبدالله داوود في الدقيقة 16.

وفي المباراة الرابعة صعد فريق الاتحاد الرياضي للجامعات إلى دور الثمانية بعد أن أمطر شباك هيلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجل الأهداف الخمسة أسامة نجوي في الدقيقة الأولى والحسين علوي في الدقيقة 20 وديوب في الدقيقة 22 من ركلة جزاء ودانيال أسامواه في الدقيقة 29، وعبدالله رمضان في الدقيقة 30، فيما سجل أهداف هيلي فراس صالح وأرشد العلوي في الدقيقتين 11 و16.

وتقام مساء اليوم 4 مواجهات قوية يتأهل بنهايتها الفائزون إلى الدور ربع النهائي، حيث يلتقي فريقا شركة أبوظبي للإعلام والجالية المصرية وسيتي سيزون وبلاتينيوم، والمدفعجية السوداني والاتحاد ثم مزيد وتوتو فور.

شارك في إدارة مباريات أمس الأول الحكام أحمد مصبح وراشد مصبح وعوض مسري وعلي شملان وعلي واحد، وراقبهم أحمد الشامسي.