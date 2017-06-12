نقوة يواجه الكهرباء والنيابة يلتقي أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

تصدر فريقا نقوة والنيابة العامة المجموعتين الأولى والثانية في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، فيما حل فريقا نادي دبي لأصحاب الهمم وهيئة كهرباء ومياه دبي المركز الثاني في المجموعتين، لتتأهل الفرق الأربعة إلى مرحلة نصف النهائي، وتجرى المباراتان غداً الثلاثاء، حيث يلتقي نقوة مع كهرباء دبي، ويواجه النيابة العامة منافسه نادي دبي لأصحاب الهمم.

وحقق نقوة فوزه الرابع توالياً على حساب هيئة الطرق والموصلات بنتيجة 95/4 ليتصدر المجموعة الأولى، استهل فريق نقوة المباراة بتفوق واضح ونجح في وضع منافسه تحت ضغط كبير ليسجل 16 نقطة قبل أن يظهر فريق هيئة الطرق والمواصلات للمرة الأولى على لائحة التسجيل في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول الذي انتهى لمصلحة نقوة بنتيجة 47/ 4، وفي الشوط الثاني واصل نقوة تفوقه وتمكن من الخروج فائزاً بنتيجة قياسية بلغت 95/ 4.

وجمعت المباراة الثانية فريقا النيابة العامة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتمكن فريق النيابة من حسم صدارة المجموعة الثانية إثر تغلبه على منافسه، وشهدت المباراة سيطرة شبه كاملة لفريق النيابة الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بـ42 نقطة مقابل ست نقاط، فيما جاءت النتيجة النهائية 84/ 13، ليتصدر النيابة المجموعة الثانية بالفوز في كل مبارياته.

وفي المباراة الثالثة نجح نادي دبي لأصحاب الهمم في التغلب على هيئة الطيران بنتيجة 28/ 7، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، وفي ختام مواجهات الدور الأول من البطولة فاز هيئة كهرباء ومياه دبي على الأنصاري للصرافة 39/14 ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.