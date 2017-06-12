القبيسي: «شرطة أبوظبي» نجح في خطة التحدي

دبي (الاتحاد)

وجه راشد بطي القبيسي، مدرب فريق شرطة أبوظبي، الفائز بتحدي ناس الليلي وبطل الإمارات في سباقات القدرة، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على الدعم الكبير للرياضة وحضور سموه للسباق، وقال: يضم فريق شرطة أبوظبي كلاً من محمد خلفان الحساني، وإبراهيم السليماني ولاحج عبد الكريم وسلطان علي الظنحاني وجريجيو، كما حضر المدرب السنغالي محمد الأمين ساج وهو الأب الروحي لكل الرياضيين في شرطة أبوظبي، ومحمد سعيد المقبالي إداري الفريق.

وأضاف أن مشاركة الشيخ سعيد بن مكتوم كانت محفزة لكل المشاركين من أجل الفوز بالصدارة، في ظل وجود فرق عديدة في السباق، والفوز بالصدارة يأتي بدعم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعلى رأسهم محمد خلفان الرميثي، وتوجيهاته بالمشاركة والفريق كان على أتم الاستعداد؛ نظراً لأن هذه التحديات دائماً ما نتدرب عليها.

وأضاف أن كل فريق كان له تكتيك في السباق، وكانت الصعوبة الكبيرة في تحدي الرمال الذي احتاج إلى وقت من الفريق، بينما كانت الحواجز ليست عائقاً.