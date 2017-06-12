25 راميا ورامية في تحدي ختام بطولة الرماية

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل 25 راميا وراميا إلى نهائي الرماية ببطولة نادي الضباط، الذي يقام اليوم لمسافة 20 مترا، حيث تتنافس عشر من السيدات و15 من الرجال على لقب كل فئة للنسخة الحالية من البطولة التي يستضيفها نادي كاراكال بنادي ضباط القوات المسلحة.

وتصدر كل من هند المرزوقي وسعيد سالم المري نصف النهائي أمس الأول والذي أقيمت منافساته لمسافة 15 مترا وشهدت تنافسا قويا أدى إلى خروج 10 سيدات و15 من الرجال من السباق نحو اللقب من المحطة قبل الأخيرة التي شهدت محافظة هند محمد المرزوقي على الصدارة التي حققتها أيضا في الدور التمهيدي لمسافة 10 متر، وجمعت 96 نقطة من 10 رميات، وحلت فاطمة عمر باسلمان ثانية بالرصيد نفسه من النقاط متقدمة من المركز الرابع الذي نالته في التمهيدي، وجاءت هبة العطاس ثالثة (92 نقطة)، وحصة العجمي (91 نقطة) رابعة، وبالرصيد نفسه فاطمة أحمد خامسة، وايمان محمد سادسة، فيما حلت لورا كوت ومريم البلوشي سابعة وثامنة على التوالي بـ(89 نقطة) وشيماء الكتبي وهبة عباس (88 نقطة) في المركزين التاسع والعاشر.

وعلى صعيد الرجال فقد جاء التنافس قويا كالعادة وإن كان معدل النقاط في مسافة 15 مترا أقل عنه بقليل عن 10 أمتار، وحافظ سعيد سالم المري علي معدله المرتفع من القناط وحصد (98 نقطة) لينهي نصف النهائي محتفظا بالقمة، وجاء علي القبيسي وماجد المنهالي في المركزين الثاني والثالث وحقق كل مهما (96 نقطة)، ثم تلاهما حميد عبد الله المزروعي وماجد البلوشي وخالد المنهالي، الامجان سلطان برصيد (95 نقطة)، وكينيث مانويل ومحمد مبارك (94 نقطة)، ،سلطان المنصوري وعوض محمد المرر وبخيت المنهالي ودرويش محمد ولكل (93 نقطة)، ثم بخيث علي وراشد سلطان في المركزين 14 و15 ولكل منهما (92 نقطة).