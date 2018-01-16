«كهرباء دبي» تستعرض أحدث مشاريعها خلال «طاقة المستقبل»

أبوظبي(الاتحاد)

‬تشارك ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬في ‬الدورة ‬الحادية ‬عشرة ‬من ‬القمة ‬العالمية ‬لطاقة ‬المستقبل ‬بصفتها «‬راعي ‬الكفاءة»‬.‬وتستعرض ‬الهيئة ‬أحدث ‬مشاريعها، ‬ومبادراتها ‬المبتكرة ‬في ‬مجال ‬الطاقة ‬المتجددة ‬في ‬المعرض ‬المصاحب ‬للقمة ‬التي ‬تنظمها ‬شركة ‬أبوظبي ‬لطاقة ‬المستقبل (‬مصدر)‬، ‬في ‬مركز ‬أبوظبي ‬الوطني ‬للمعارض، ‬في ‬الفترة ‬من ‬15 ‬إلى ‬18 ‬يناير ‬2018.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلاقاً من رؤية ثاقبة تستشرف المستقبل، وتستعد لتصدير آخر برميل نفط عبر تنفيذ مشاريع نوعية لزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، ويسعدنا المشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل لتبادل تجاربنا وخبراتنا واستعراض مبادراتنا المبتكرة وجهودنا في مجال تطوير التقنيات الإحلالية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة»

وتابع: «نستعرض خلال مشاركتنا في القمة، جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير مشاريعها الطاقة المتجددة ودعم البحوث والتطوير في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى جعل الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في دبي لتصل إلى 75% بحلول 2050.