شركات تقنية بريطانية مهددة بجفاف التمويل

ترجمة: حسونة الطيب

يواجه المستثمرون في قطاع التقنية البريطاني، الحرمان من أكبر مصدر واحد في أوروبا لتمويل رأس المال الاستثماري، في إشارة لضعف علاقة المملكة المتحدة مع المؤسسات الأوروبية، حتى قبل خروجها رسمياً من مظلة الاتحاد.

وفي غضون ذلك، أبطأ «صندوق الاستثمار الأوروبي»، الشراكة في القطاعين العام والخاص، والتي تشكل أكثر من ثلث الاستثمارات في المملكة المتحدة، وتيرة نشاطه في بريطانيا، بجانب تحويل وجهة أموال كانت جاهزة للاستثمار.

وقال مايكل كولنز، المدير التنفيذي لجمعية «إنفست أوروبا»، التي تمثل قطاع رأس المال الاستثماري الأوروبي: «هناك مؤشرات واضحة تدل على تحول في سياسة «صندوق الاستثمار الأوروبي» منذ تفعيل المادة 50. وكان الوضع طبيعياً في السابق بالنسبة لمديري الصناديق البريطانية، ولتلك التي تتخذ من المملكة مقراً لها. لكن ومنذ ذلك الوقت، عُلم أنه لن يكن من السهل لمثل هؤلاء المديرين، الحصول على استثمارات الصندوق».

ويؤكد كولنز، أنه في حين لم يغلق الصندوق الباب تماماً في وجه الصناديق التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، لكنه أوضح أنه وبسبب احتمال استغراق الاستثمارات لزمن أطول لجني الفوائد، فإن الخطوة التي اتخذتها المملكة المتحدة في مارس بتفعيل تلك المادة، زادت من صعوبة دعم الصندوق لمديري الصناديق الاستثمارية في بريطانيا.