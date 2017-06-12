ارتفاع مؤشر «أبوظبي».. وتراجع جماعي لأسواق الخليج

حاتم فاروق (أبوظبي)

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس مرتفعاً بدعم من عمليات شراء على سهم دانة غاز، لينفرد السوق وحيداً في المنطقة الخضراء من بين مؤشرات أسواق دول الخليج.

وتراجعت أسواق الخليج مع سيطرة حالة من الترقب والحذر على سلوك المستثمرين، ما دفع إلى تراجع تراجع قيم وأحجام التداولات، فيما نجح مؤشر سوق أبوظبي في إنهاء الجلسة على ارتفاع ليكون السوق الخليجي الوحيد الذي يغلق بالمنطقة الخضراء، بينما واصل مؤشر سوق الدوحة مسيرة الخسائر ليحتل مقدمة الأسواق الخليجية الخاسرة خلال الجلسة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.5% عند مستوى 4498 نقطة، فيما تصدر مؤشر سوق الدوحة موجة التراجعات في الأسواق الخليجية عندما أنهى الجلسة منخفضاً بنسبة 1.92% عند مستوى 9059 نقطة، تلاه مؤشر السوق السعودي المتراجع بـ 0.55% عند مستوى 6827 نقطة.

وجاء مؤشر سوق مسقط في المرتبة الثالثة ضمن الأسواق الخليجية المنخفضة بتراجع بلغت نسبته 0.44% عند مستوى 5331 نقطة، تلاه مؤشر الكويت المتراجع بـ 0.43% عند 6754 نقطة، تلاه مؤشر سوق دبي بنسبة هبوط بلغت 0.35% عند مستوى 3387 نقطة، وأخيراً جاء مؤشر سوق البحرين المتراجع بـ 0.01% عند مستوى 1323 نقطة.