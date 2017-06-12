«دبي للاستثمار» تبدأ أعمال البنية التحتية لمشروع باليسيدس

دبي (الاتحاد)

‬أعلنت ‬دبي ‬للاستثمار ‬عن ‬البدء ‬بأعمال ‬تطوير ‬البنية ‬التحتية ‬لمشروع «‬باليسيدس» ‬في ‬مجمع ‬دبي ‬للاستثمار.

ويقام هذا المشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 13 مليون قدم مربع، ومساحة بناء إجمالية تبلغ نحو 22 مليون قدم مربع، ويقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية ومساحات التجزئة والمكاتب والمرافق الترفيهية. وتتولى دبي للاستثمار إدارة المشروع بشكل حصري من خلال شركة باليسيدس للتطوير.

وأعلنت شركة دبي للاستثمار أيضاً عن التوقيع على عقد مع أرابتك للإنشاءات (ذ.م.م.) للأشغال الأرضية وتسوية الطرق. وتم الانتهاء من التسوية بنسبة 45% تقريباً، ومن المتوقع اكتمالها تماماً في سبتمبر المقبل 2017.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «إن المخطط الرئيسي لمشروع باليسيدس يتماشى مع المتطلبات الحالية للسوق، ويتم تطوير البنية التحتية في المشروع على مراحل بتكلفة إجمالية تبلغ 580 مليون درهم».

وتشتمل أعمال البنية التحتية على إنشاء محطتين فرعيتين بطاقة 132 كيلوفولط، وشبكة تبريد المناطق، وشبكات الصرف الصحي والري، وشبكات مياه إطفاء الحرائق، وإنارة الشوارع، والحدائق الخضراء والمرافق العامة.

وتم تقسيم باليسيدس إلى قطع أراضٍ بأحجام مختلفة، تتراوح بين 60.000 قدم مربع إلى 600.000 قدم مربع، مخصصة جميعها للتطوير. وسيتم بيع قطع الأراضي للمستثمرين الذين يعتزمون تطوير مشاريع لهم مصممة وفق الخطة الرئيسية.

وتقدم شركة تطوير باليسيدس أيضاً خطط سداد سهلة للمستثمرين في المشروع، حيث يتم الدفع على مدى ثلاث سنوات. يشار إلى أنه يمكن الوصول إلى باليسيدس بسهولة تامة، حيث ترتبط المنطقة بشكل جيد مع البنية التحتية لشبكات النقل العام، بما في ذلك حافلات هيئة الطرق والمواصلات، وشبكة مترو دبي، إضافة إلى قربها من موقع «إكسبو 2020» وميناء جبل علي والمنطقة الصناعية ومطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب والمناطق التجارية الأخرى في دبي.