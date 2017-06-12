22 مليار دولار إصدارات دول الخليج السيادية وسندات شركات في 5 أشهر

دبي(الاتحاد)

بلغت قيمة الإصدارات السيادية وإصدارات سندات الشركات في منطقة الخليج 22 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2017، بحسب شركة فيش لإدارة الأصول، وقالت الشركة في بيان صحفي أمس، إن إجمالي إصدار السندات في منطقة الخليج في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة قد فاق مجموع الإصدارات التي شهدتها السنة الماضية كاملة.

وتابعت: «أدت ظروف السوق الراهنة إلى خلق أفق ملائم لإصدار سندات جديدة مع وصول الصكوك الصادرة في منطقة الخليج إلى ما قيمته 22 مليار دولار أميركي على شكل إصدارات سيادية وسندات شركات حتى تاريخه من السنة».

وأوضحت أنه في عام 2016، بلغ إصدار السندات 21 مليار دولار، متفوقاً على إصدارات 2015 بنسبة 74.6% والتي بلغت آنذاك 12.6 مليار دولار.

ويُعزى الأداء الإيجابي في 2017 إلى الطلب القوي من المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة، جراء العائد الكبير المتاح، مقارنة بالأسواق المتقدمة، فضلاً عن التفاؤل السائد بنمو الاقتصاد العالمي.