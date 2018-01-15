«جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» تعقد ندوة حول كفاءة الطاقة

دبي (الاتحاد)

عقدت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق أمس، ندوة شاملة حول كفاءة الطاقة بالتزامن مع اليوم الافتتاحي لـ «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتطرقت الندوة إلى إعادة تجديد المباني، مروراً بأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة، وصولاً إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة خدمات الطاقة «إيسكو».

واستعرض المتحدثون في الندوة موضوعات مهمة، أبرزها العدادات الذكية وأساليب التحليل في المرافق، العمود الفقري لكفاءة الطاقة؛ وأهمية حلول الطاقة وإدارة المرافق المتكاملة والرقمية المصممة للعملاء؛ وحلول الطاقة وإدارة المرافق الرقمية لضمان ترشيد استهلاك الطاقة على المدى البعيد؛ واستراتيجيات الحد من تكاليف أنظمة التبريد للمرافق التجارية.

ويأتي عقد الندوة في خضم النقاشات المحتدمة حول كيفية مساهمة إدارة المرافق في تعزيز مبادرات وممارسات الاستدامة الإقليمية والعالمية، خاصة أن الاستدامة تحظى باهتمام كبير من مؤسسات القطاعات الخاصة والحكومية في العالم. وشهدت مشاركة مجموعة من خبراء إدارة المرافق المعروفين، وممثلين رفيعي المستوى لشركات «إمريل للخدمات»، و«تاليسن انترناشيونال»، و«إنوفا»، و«فارنيك للخدمات»، و«شركة خانصاحب المحدودة»، و«كوفلي بيسكس لإدارة المرافق».

وقال جمال لوتاه، رئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» «لطالما كان موضوع استهلاك الطاقة مصدر قلق كبير لقطاع البيئة العمرانية، التي تستهلك 35% من إجمالي استخدام الطاقة العالمي، لتصبح المباني هدفاً للجهود المكثفة الرامية إلى الحد بشكل كبير من استهلاكها للطاقة الكهربائية. ويتعاون أصحاب المصلحة، بمن فيهم مجتمع إدارة المرافق.