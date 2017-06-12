«ماجد الفطيم» تشيّد أول مركز تسوق لها في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت «ماجد الفطيم»، عن تشييد «ماي سيتي سنتر الظيت»، وجهة التسوق المجتمعية الجديدة في إمارة رأس الخيمة، والذي تفتتحه مطلع العام المقبل. ويأتي هذا التوسع نحو إمارة رأس الخيمة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى زيادة استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة ب 30 مليار درهم بحلول عام 2026.

وأشارت «ماجد الفطيم» إلى استثمار 68.5 مليون درهم في تشييد «ماي سيتي سنتر الظيت» الذي يعتبر ثالث مركز يحمل علامة «ماي سيتي سنتر» تقيمه الشركة، حيث ستبدأ هذا الشهر أعمال الإنشاءات لهذا المركز الذي يتميز بموقعه الحيوي بين منطقتين سكانيتين آخذتين في التوسع في شمال وجنوب غرب منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة.

ويوفر «ماي سيتي سنتر الظيت» لمرتاديه مجموعة متنوعة من خيارات التسوق والمطاعم المختارة بعناية بما يجعله وجهة مثالية لتلبية الاحتياجات اليومية للقاطنين في المنطقة المحيطة به دون عناء. ويحتضن المركز 30 متجراً على امتداد مساحة إجمالية قابلة للتأجير قدرها 5.494 متراً مربعاً، منها 1.178 متراً مربعاً مخصصة لكارفور ماركت، ويوفر «ماي سيتي سنتر الظيت» لمرتاديه مواقف تتسع ل 117 سيارة.

وقال غيث شقير، الرئيس التنفيذي، مراكز التسوق، «ماجد الفطيم العقارية»: يؤكد تشييد «ماي سيتي سنتر الظيت» النجاح الكبير الذي تشهده علامة «ماي سيتي سنتر» التي تمثل علامة تجارية مبتكرة في عالم التجزئة تركز على توفير مجموعة من المتاجر العصرية المريحة والقريبة لخدمة المجتمعات المحيطة بها».

وتابع: «يشكل «ماي سيتي سنتر الظيت» مثالاً واضحاً على التزام شركة ماجد الفطيم تجسيد رؤيتها الرامية إلى تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم من خلال توفير وجهات تسوق وخدمات مريحة وقريبة تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان على مقربة منهم، ولتشكل في الوقت ذاته متنفساً اجتماعياً للمجتمعات المحلية».

وبالإضافة إلى مشاريع التوسع داخل الإمارات، تواصل «ماجد الفطيم» توسيع أعمالها في سلطنة عُمان والسعودية ومصر. وفي موازاة ذلك تواصل مشاريع توسيع وتحديث العديد من مراكز التسوق التابعة لها ببلدان المنطقة والبالغ عددها 21 مركز تسوق.