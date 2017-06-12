«العربية للطيران» تحلق 4 مرات أسبوعياً إلى يريفان الأرمينية

الشارقة (الاتحاد)

تشهد العاصمة الأرمينية يريفان إقبالاً لافتاً من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا من الجالية الهندية، بُعيد إجراءات الدخول الميسرة التي اتخذتها السلطات المحلية مطلع العام الحالي عبر منح تأشيرة الدخول بمجرد الوصول إلى المعابر الجوية.

واستهلت العربية للطيران، رحلاتها إلى أرمينيا في عام 2013، وتسير أربع رحلات أسبوعياً من الشارقة إلى العاصمة الأرمينية يريفان. وتستغرق الرحلة إلى يريفان ما يقارب ثلاث ساعات على متن إحدى طائرات أسطول العربية للطيران من طراز A320. وتمتاز أرمينيا بطبيعتها الخلابة كونها تقع في قلب منطقة جبال القوقاز وتستقطب تضاريسها الخلابة اهتمام المسافرين الذين يتطلعون للاقتراب من الطبيعة عبر مغامرات ورياضات في قلب الغابات والجبال الغنية بتنوعها البيئي والحيوي والمناظر الطبيعية الآسرة.

ويقدم ذراع العربية للطيران العطلات عروضاً متكاملة تشمل الإقامة والتنقل بأسعار معقولة ومرونة عالية لتلبية احتياجات المسافرين.

وتفيض الطبيعة بجماليات فائقة في أرمينيا التي تحتضن أرضها الجبال والغابات والبحيرات والشلالات. فيما تعانق المواقع التاريخية جمالية الطبيعة، والتي تمتاز بمعمارها الفريد، كما تضم أرمينيا واحدة من أقدم المدن في العالم التي لم تخلُ من ساكنيها عبر العصور. ويزداد الإقبال على هذه الوجهة بين مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون خلال موسم العطلات الصيفي.

وتشغل العربية للطيران رحلاتها إلى 125 وجهة في 35 بلداً من خمس مراكز تنتشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.