«إيجل هيلز» تطلق مشروعاً فندقياً ثانياً خمس نجوم في الفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «إيجل هيلز»، ثاني فندق خاص بها فئة خمس نجوم في الفجيرة، تأكيداً لمساعيها لترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات وأكثرها جذباً للسياح والمستثمرين، وبناء وجهة استثنائية تعزز موقع الفجيرة في سوق السياحة العالمي، حسب بيان أمس.

ويقع الفندق الفاخر الجديد «بالاس شاطئ الفجيرة» على شاطئ إيجل هيلز الفجيرة، وهو جزء من المخطط الرئيس الذي تم تطويره من قبل إيجل هيلز للمدينة. ويعتبر أحد الفنادق الفاخرة التي تتم إدارتها من قِبل «العنوان للفنادق والمنتجعات».

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت شركة «إيجل هيلز» العام الماضي عن إطلاق مشروع «العنوان الفجيرة منتجع وسبا»، والذي يعتبر الأول من نوعه في الإمارة، ويقع في منطقة شرم. ويعتبر فندق «بالاس شاطئ الفجيرة» ثاني مشروع تديره شركة «العنوان للفنادق والمنتجعات» في الإمارة، والتي تعد العلامة التجارية الرائدة في مجموعة إعمار للضيافة.

ويضم الفندق الجديد 162 غرفة مطلة على شاطئ البحر، بتصميم هندسي يجمع بين الفن المعاصر وتفاصيل وزخارف مستوحاة من الفن المعماري العربي بأسلوب يتماشى مع تطلعات المدينة لتحقيق مستقبل مزدهر مع الحفاظ على إرثها الثقافي. ويتخذ الفندق الفخم موقعاً بارزاً في خليج عمان الذي يشتهر برماله الجميلة، والحياة البحرية الغنية، والطبيعة الجبلية التي تضفي سكينة وهدوء على المنطقة.

وإضافة إلى الموقع المميز للفندق ضمن شاطئ الفجيرة، فإنه سيتضمن نادي رعاية صحية ومجموعة من المقاهي وعدداً من المطاعم الراقية وحوضي سباحة منفصلين للكبار وللأطفال ومراكز للاجتماعات تتميز بأعلى المعايير العالمية، وبذلك فإنه يلبي تطلعات كل من العائلات والضيوف القادمين بغرض العمل.

وقالت لو بينج، الرئيس التنفيذي في شركة «إيجل هيلز»:«تنفرد إمارة الفجيرة بموقعها الرائع في دولة الإمارات، والتي تتميز بالمناظر الطبيعية الجبلية، وثقافتها المحلية الغنية، وإمكانية ممارسة مجموعة من رياضات المغامرات والأنشطة البحرية، التي تضاف إلى الإطلالة الباهرة على مياه خليج عمان والمحيط الهندي».