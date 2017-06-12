«دوكاب HV» تنجز توريد كابلات الضغط العالي لخط الكهرباء مويلح-الصجعة في الشارقة

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «دوكاب HV « عن إتمام توريد مجموعة كابلات الضغط العالي لمشروع خطوط الكهرباء الجديد الذي يربط بين منطقتي مويلح والصجعة في إمارة الشارقة، والذي يعد أطول خط كهرباء للضغط العالي تديره هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

يذكر أن المشروع قد تم الانتهاء منه خلال فترة وجيزة، في إطار سعي الهيئة لتلبية الطلب المتزايد على شبكة الكهرباء في الإمارة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز أداء شبكتها بالاعتماد على مجموعة الكابلات المعتمدة التي تصنعها شركة «دوكاب HV»، والتي تتيح عمليات التطوير مستقبلاً لإمدادات الطاقة إلى منطقة الرحمانية، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة، والمدينة الجامعية. ويستخدم المشروع أكثر من 160 كيلومتراً من كابلات دوكاب للضغط العالي والتي تستخدم لتيارات الكهرباء ذات 132 كيلو فولت، التي تم توريدها وتركيبها من قبل «دوكاب».

وقال عبد الله علي، مدير المنشآت، في شركة «دوكاب HV»: «تشكل هذه الشراكة التي تجمعنا مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة مصدر فخرٍ لنا، حيث إن هذا المشروع يعد أحد أبرز وأكبر المشاريع التي تشارك بها الشركة حتى الآن. إن كوننا شركة محلية ذات خبرات واسعة في السوق المحلية ساهم بتوريد متطلبات هذا المشروع بأعلى مستويات المرونة خلال فترة زمنية قياسية، وبالتالي تزويد الهيئة بفرصة استكمال هذا المشروع التاريخي بطريقة سريعة وفعالة. وبهذه المناسبة، فإننا نهنئ الهيئة على نجاحها في إنجاز هذا المشروع ».

وبدورها، قالت المهندسة مي الليم، مدير إدارة تطوير برامج المشاريع في هيئة كهرباء ومياه الشارقة: «نجحت ’دوكاب HV‘ بتزويدنا بمجموعات الكابلات التي من شأنها تعزيز أداء شبكة الكهرباء وإنجاز مشروع خط الكهرباء الجديد الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. وكانت تجربتنا في هذا التعاون إيجابية من البداية إلى النهاية، مما يدل على القيمة التي حصلنا عليها من خلال تعاوننا مع مؤسسة محلية بدلاً من استيراد المواد من أسواق خارجية. ومع توفر الكابلات الجديدة، أصبح بإمكاننا الآن تلبية متطلبات الطاقة المتزايدة لإمارة الشارقة، مع إمكانية التوسع حسب الحاجة».