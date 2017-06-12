«حوار دبي» يستعرض دور القطاع الخاص في عام الخير

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ‬أمس ‬الأول في ‬مقر ‬الغرفة ‬الرئيسي ‬مؤتمر ‬حوار ‬دبي، ‬الذي ‬أقيم ‬تحت ‬عنوان «‬عام ‬الخير» ‬بمشاركة ‬معالي ‬المهندس ‬سلطان ‬بن ‬سعيد ‬المنصوري، ‬وزير ‬الاقتصاد ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬وأكثر ‬من ‬145 ‬مشاركاً ‬من ‬المعنيين ‬والمهتمين ‬بالمسؤولية ‬الاجتماعية ‬في ‬الدولة.

وناقشت الدورة العاشرة من المؤتمر أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية «عام الخير» ومنها ترسيخ العمل الإنساني والخيري وثقافة العطاء والتطوع في الدولة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات حول مبادرات الخير التي تعتمدها الشركات والمؤسسات.

واستعرض المؤتمر مسارات التعاون بين الشركات والحكومة والمجتمع، بالإضافة إلى دور مركز أخلاقيات الأعمال في دفع برنامج عام الخير من خلال الشراكة مع قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع بشكل عام، كما اختتم المؤتمر بجلستين حواريتين حول مبادرات مجتمع الأعمال في عام الخير.

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن