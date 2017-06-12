«جمارك دبي» توفر 1.34 مليار درهم من الأفكار المبتكرة

دبي (الاتحاد)

قال حسين الفردان، مدير مركز الابتكار في جمارك دبي، إن عدد الأفكار والابتكارات المقدمة لتطوير الأداء في جمارك دبي من قبل الموظفين والعملاء والجمهور، منذ انطلاق الأنظمة المؤسسية لتلقي الأفكار بالدائرة عام 2004 وحتى عام 2016، بلغ نحو 21.850 ألف فكرة وابتكار، وبلغ مجموع الإيرادات المتراكمة وترشيد الإنفاق المحقق من تطبيق الأفكار والابتكارات التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة نحو 1.34 مليار درهم.

وأضاف خلال استقبال الدائرة لوفد من «الإمارات للهوية»: ساهمت هذه الابتكارات بفعالية في تطوير العمل الجمركي عبر اختصار الوقت والجهد اللازم لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش والتخليص الجمركي للشحنات والبضائع، لتعزيز المزايا التنافسية لدبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، كما ساهمت الأفكار والابتكارات التي طبقتها الدائرة في دعم إنجازات دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، في مجال العمل الجمركي والخدمات التجارية.

استقبلت جمارك دبي وفداً من هيئة الإمارات للهوية للاطلاع على أفضل الممارسات والتعرف على إدارة نظام الابتكار في الدائرة، وطريقة عمل مركز الابتكار وآلية التحفز والتكريم، وخلق بيئة عمل داعمة للإبداع والابتكار، وكذلك رؤية ورسالة الدائرة والخدمات الذكية المتميزة التي توفرها للمتعاملين بما يحقق سعادتهم. كان في استقبال الوفد الزائر حسين الفردان مدير مركز الابتكار، وخلفان الكعيبي رئيس قسم علاقات العملاء ورئيس قسم تطوير الخدمات، مكلف، وفاطمة العطار ضابط أول تطوير خدمات العملاء، ورشا زعيتر ضابط علاقات العملاء والمسؤول عن نظام الشكاوى واقتراحات العملاء.

قدمت جمارك دبي للوفد الزائر عرضاً لأهم الخدمات والتسهيلات المتطورة المقدمة للمتعاملين، وشمل العرض ملخصاً عن استراتيجية جمارك دبي في التحول الذكي، وأفضل الممارسات المتبعة في قطاع إدارة المتعاملين، كما شمل على خطط جمارك دبي لتطوير خدمات وتسهيلات المتعاملين بما يحقق سعادتهم، حيث تم استعراض مبادرة مؤشر السعادة. كما تم التطرق إلى ابتكارات جمارك دبي التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها،المتمثلة في الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة ورسالتها في حماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، ولضمان التميز في مستوى الابتكارات التي تبدعها جمارك دبي تطبق الدائرة في استراتيجيتها للإبداع والابتكار أحدث وأهم المعايير العالمية في هذا المجال، من خلال تكوين الفرق المتخصصة في كل قطاعات وإدارات الدائرة لتتولى تحفيز الإبداع، وتلقي الأفكار والابتكارات الجديدة وتقييمها، تمهيداً لتحويلها إلى المراحل التنفيذية، وصولاً إلى تطبيق هذه الابتكارات لتصبح جزءاً من دورة العمل الجمركي في الدائرة، حيث تتولى اللجنة العليا للابتكار المكونة من فريق القيادة العليا برئاسة مدير جمارك دبي الإشراف على فرق الابتكار في الدائرة، ومتابعة عملها بانتظام من خلال مركز الابتكار في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، المكلف باستلام كل الأفكار والابتكارات المقدمة من الموظفين والعملاء والجمهور عبر مختلف القنوات المعتمدة لتلقي الأفكار والابتكارات، وفي مقدمتها مجلس محمد بن راشد الذكي ونظام الاقتراحات الموحد في حكومة دبي، وأنظمة الاتصال المؤسسي الداخلي والخارجي في الدائرة، وقد عززت جمارك دبي جهودها لتحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع من خلال المشاركة الناشطة في أسبوع الإمارات للابتكار 2016.