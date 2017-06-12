أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة كاسبرسكي لاب، مذكرة تفاهم مع شركة «إنجازات لنظم البيانات» (إنجازات)، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال حلول مراكز البيانات الآمنة والخدمات المدارة، والمملوكة بالكامل لشركة المبادلة للاستثمار (مبادلة). وفي إطار هذه الاتفاقية، يتعاون الطرفان معاً لتطوير شراكة مرتقبة في مجالات أمن تكنولوجيا المعلومات الصناعية والدفاع الإلكتروني وغيرها من الحلول والمنتجات الأخرى.

أبرم الاتفاقية يوجين كاسبرسكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لكاسبرسكي لاب وخالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات. وبموجب بنود الاتفاقية، يعمل الطرفان على مناقشة ووضع نماذج تسويقية من شأنها إتاحة فرص أعمال جديدة تهدف إلى جذب عملاء جدد، بينما يحرص الطرفان على تسخير خبرتهما الفردية التقنية وتقديم الدعم اللازم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال خالد الملحي «إن الأحداث العالمية الأخيرة والتطور المتزايد الذي شهدته شبكات القرصنة المعلوماتية تشير إلى الحاجة لتعزيز الأمن الإلكتروني ​​في المنطقة. ومن هذا المنطلق، فإن تعاوننا مع أحد أبرز موردي حلول الأمن الإلكتروني في العالم، سيتيح لنا دعم وتعزيز خبرتنا المهنية في مجال أمن المعلومات، وضمان توفير أفضل حماية لعملاء «إنجازات»، ولبيئة تكنولوجيا المعلومات في الدولة. وسوف تبحث الشركتان في سبل تعزيز نطاق خدماتهما المشتركة، ومن ضمنها خدمات الاستجابة في الحالات الطارئة، والخدمات الاستشارية، والنشر والتركيب، ضمن حل «Kaspersky Industrial CyberSecurity».

وقال يوجين كاسبرسكي «لقد أصبحت مخاطر الأمن الإلكتروني الصناعي اليوم أكبر من أي وقت مضى، كما أن تكلفة أي خطأ أمني أعلى بكثير من المتوقع.»