اتحاد المصارف يطلق مبادرات لرقمنة الخدمات المصرفية

حسام عبدالنبي (دبي)

تتمتع دولة الإمارات بجميع المزايا والمحركات اللازمة لتحقق النجاح في العصر الرقمي، فيما تعد إمارة دبي مركزاً محورياً للابتكار في مجال تقنية «بلوك تشين» لاسيما بعد إدراج شباب الدولة ضمن التوجه الرقمي ووجود الأطر التنظيمية الجديدة لأنظمة الدفع الإلكترونية كعناصر رئيسية تثري الابتكار، حسب تقرير صدر مؤخراً عن الجمعية الأوروبية للإدارة المالية.

وأشاد التقرير الخاص بقطاع الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط، بالخطة المعتمدة التي تطبقها دبي للتحول نحو اعتماد تكنولوجيا «بلوك تشين» على نطاق واسع بحلول العام 2020.

وكشف تقرير صادر عن اتحاد مصارف الإمارات، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، عن تعاون اتحاد مصارف الإمارات عن كثب مع «المصرف المركزي» من أجل إطلاق مبادرات تدفع عجلة التوجه الرقمي في الخدمات المصرفية، وتساهم بفعالية في دعم مبادرة الحكومة الذكية في الدولة، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف على أعتاب قفزة رقمية عملاقة، وذلك بالتزامن مع إطلاق «محفظة الإمارات الرقمية» المقرر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال التقرير إن المحفظة، التي تعتبر الأولى من نوعها، تم تطويرها وتصميمها تحت رعاية اتحاد مصارف الإمارات، وبدعم كامل من القطاع المصرفي في الدولة، وستشكل خطوة بارزة في مسيرة الدولة نحو مستقبل لا نقدي، متوقعاً أن تُحدث «محفظة الإمارات الرقمية» تغييراً جذرياً في السبل المعتمدة للدفع، فضلاً عن أنها ستوفر للمستهلكين من الأفراد والشركات وسيلة سهلة وملائمة لتلقي وحفظ الأموال وتحويلها.