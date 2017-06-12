8.1% متوسط نمو اقتصاد أبوظبي خلال 10 سنوات

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي من 383.4 مليار درهم في عام 2006 إلى 728.5 مليار درهم في عام 2016 أي بمعدل نمو بلغ في المتوسط 8.1% خلال 10 سنوات، بحسب ما أفاد العدد الأول من «المجلة الإحصائية» الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي.

كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 491.7 مليار درهم في عام 2006 إلى 791.4 في عام 2016، وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة متوسط نمو بلغ معدله 5.5% خلال الفترة نفسها.

ونوهت المجلة بتطور عدد الحيازات الزراعية وتضاعف خلال العقود الأربعة الماضية، من 634 حيازة عام 1971 إلى 24,018 حيازة عام 2016، بينما تضاعفت مساحة الأراضي الزراعية من 22,377 دونم إلى 749,869 دونم خلال الفترة نفسها، مما سبب زيادة في كمية إنتاج الخضراوات التي بلغت حوالي 78 ألف طن من مختلف محاصيل الخضراوات.

وأكد بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي أن الإحصاء يلعب دورًا مهمًّا ومتزايدًا في دفع مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، حيث أصبح يشكّل الركيزة الأساسية في اتخاذ القرارات الرشيدة، ورسم خطط وبرامج واستراتيجيات العمل في الأنشطة والمجالات كافة، وباتت استخدامات الإحصاء متنوعة ومتعدّدة ومتنامية باطراد نتيجة للتطورات الكبيرة التي تشهدها أبوظبي في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية.