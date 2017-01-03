وفاة تايروس وونج ملهم فيلم «بامبي» مع «ديزني»

واشنطن (أ ف ب)

توفي الفنان الأميركي من أصل صيني تايروس وونج، الذي اشتهر بتعاونه مع مجموعة «ديزني»، والذي شارك خصوصاً في إعداد فيلم الرسوم المتحركة الشهير «بامبي»، الخميس عن 106 أعوام، بحسب ما أعلن متحف عائلة والت ديزني.

ولد تايروس وونج سنة 1910 في غوانغتشو في الصين وهاجر في طفولته إلى الولايات المتحدة. وتوفي الخميس الماضي محاطاً بعائلته، وفق بيان صدر في عطلة نهاية الأسبوع عن متحف «ديزني».

ولم يعمل وونج في الاستوديوهات الشهيرة سوى ثلاث سنوات، من 1938 إلى 1941، لكنه يعد «أسطورة» في «ديزني التي لن تنسى يوماً فضله في إعداد التصاميم الفنية لفيلم الرسوم المتحركة بامبي»، بحسب البيان.

وقد اكتشف والت ديزني موهبته في الرسم بفضل رسوم له عن أيائل في غابات، وفق بيان العملاق الأميركي الذي لفت إلى أن «أعمال تايروس وونج لا تزال تطبع اليوم أفلام المجموعة».

ويعد «بامبي» من أنجح الرسوم المتحركة لاستوديوهات «ديزني»، وقد أخرجه والت ديزني بنفسه سنة 1942. وفي عام 2006، أصدرت الاستوديوهات تكملة له بعنوان «بامبي 2» قريبة جداً من النسخة الأصلية على الصعيدين الفني والتقني.

وقد ابتكر الروائي المجري فيليكس سالتن شخصية الغزال الصغير بامبي في العشرينيات. وكان الكاتب توماس مان الحائز جائزة «نوبل» للآداب قد قدم الرواية إلى والت ديزني الذي قرر نقلها إلى الشاشة الكبيرة.