10 نجوم يشعلون «الميركاتو الصيفي» في أوروبا

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن فتحت سوق الانتقالات الصيفية «الميركاتو الصيفي» أبوابها رسمياً منذ أيام قليلة، وتحديداً يوم الجمعة الماضي، يتوقع المراقبون أن تشهد الأيام المقبلة أقوى الصفقات، حيث تناثرت هنا وهناك شائعات تتعلق بأسماء نجوم قدامى وشباب واعد في طريقهم للرحيل من الأندية التي يلعبون لها.

وفي تقرير لشبكة «راديو مونت كارلو سبورت»، قدمت قائمة بأبرز 10 نجوم من الممكن أن يشعلوا نار الانتقالات في هذا «الميركاتو» الصيفي، واصفة إياهم بأنهم سيكونون حديث السوق سواء من حيث قيمة كل صفقة وأهمية النجم المطلوب، وهؤلاء الـ 10 الأبرز هم:

كيليان مبابيه (موناكو)

شاب فرنسي صغير السن- 18 سنة، فاجأ الجميع بمستواه العالي وفعل كل شيء مع فريقه موناكو، وأسهم بقوة في حصوله على بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم كما لعب دورا مهما في وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، وأيضاً لفت انتباه ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا فسارع بضمه إلى صفوف منتخب الديوك، مبابيه الطلب عليه كبير والرقم المطروح لضمه يتجاوز المائة مليون يورو، والبداية كانت من نادي ريال مدريد الذي عرض 115 مليون يورو ثم رفعها إلى 135مليون يورو وفقاً لما أكدته مصادر شبكة «راديو مونت كارلو سبورت»، وإن كان اللاعب نفسه لا يزال متردداً، إذ يفضل البقاء في موناكو موسماً آخر حتى ما بعد مونديال روسيا 2018.