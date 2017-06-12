باوزا يطالب «الأبيض» بـ «الشراسة» أمام تايلاند دفاعاً وهجوماً

معتز الشامي (بانكوك)
بدأ العد التنازلي للمواجهة المرتقبة لمنتخبنا الوطني أمام تايلاند، على استاد راجامناجالا الوطني في بانكوك، في الساعة السابعة مساء غدٍ بتوقيت تايلاند «الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات».
ويؤدي «الأبيض» تدريبه الأخير على ملعب المباراة، في الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت تايلاند، حيث يضع الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الأرجنتيني إدجاردو باوزا، اللمسات الأخيرة على أداء المنتخب المنتظر في لقاء الغد، وتشكيلة «الأبيض» أمام نظيره التايلاندي.
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وهطلت الأمطار بغزارة على العاصمة بانكوك خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى إغراق ملعب التدريبات، تحديداً في النصف الأخير من الحصة التدريبية مساء أمس الأول، وذلك رغم اعتدال الطقس، خاصة في المساء موعد تدريبات «الأبيض».
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وكان المستوى الدفاعي المتواضع للمنتخب في مبارياته الأخيرة، أحد أهم المشكلات التي لحظها المدير الفني عند تسلمه تسجيلاً لمباريات عدة لـ «الأبيض»، وعمد إلى تصحيح مسار المنتخب بالتركيز على جودة المدافعين، ومحاولة إيجاد الانسجام بينهم، حيث يتألق خلال تدريبات المنتخب كل من مهند العنزي ومحمد أحمد وعبد العزيز صنقور وحمدان الكمالي وطارق أحمد، ويتوقع أن يكون لتلك الأسماء نصيب في اللحاق بالتشكيلة المنتظرة لمباراة الغد.
وأشعل الجهاز الفني الحماس في نفوس اللاعبين، بأن طالبهم في بداية الحصة التدريبية مساء أمس، بضرورة التركيز في التدريبات، لأن القائمة الأساسية لن تعلن إلا قبل ساعات من المباراة، ما يجعل كل لاعب، ضمن التشكيلة، وبالتالي يكون مطلوباً من الجميع أن يقدم أفضل ما لديه في التدريبات، ويلتزم بالتعليمات من أجل اللحاق بالمباراة. كما أجل باوزا الإعلان عن القائمة النهائية للمباراة، والمكونة من 23 لاعباً، حتى مساء اليوم، وقبل ليلة واحدة من اللقاء، للاستمرار في وضع جميع اللاعبين في حالة التركيز المطلوبة، ويتوقع أن يخرج لاعب واحد فقط، وهو عادل الحوسني حارس الوحدة من التشكيلة، في ظل رحيل وليد عباس عن المنتخب لظروف وفاة والدته، حيث عاد اللاعب إلى دبي أمس الأول، وخيمت حالة من الحزن على البعثة، لنبأ وفاة والدة مدافع المنتخب.