أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل بروج وبورياليس بالذكرى العاشرة لإطلاق مبادرتهما «مياه من أجل العالم» التي ساهمت في حصول 800 ألف شخص على مياه نظيفة ومرافق صحية آمنة يعتبر الحصول على مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي الملائمة من حقوق الإنسان الأساسية.

وقال مارك غاريت، الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس، «لا يزال التحدي المتعلق بضمان حصول السكان على مياه شرب نظيفة ومرافق صرف صحي آمنة قائماً وملحاً في الوقت الذي يواصل فيه برنامجنا «مياه من أجل العالم» عمله». وقال أحمد عمر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج)، «لقد أكسبتنا السنوات العشر الأولى من عمر برنامج «مياه من أجل العالم» خبرات مهمة جعلتنا نشعر بمزيد من الفخر خاصة».