«الورش الفنية» ظاهرة تثري الأعمال الدرامية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

جذبت ظاهرة تعاون أكثر من كاتب ومخرج لإنجاز عمل درامي واحد صناع الفن في الخليج والوطن العربي، واصطلح على تسميتها «ورش الكتابة والإخراج»، حيث نجحت هذه التجربة في إبراز أعمال عرضت بمواسم رمضانية سابقة.

ويشهد رمضان هذا العام تزايداً في عدد الأعمال التليفزيونية التي يقوم على تأليفها وإخراجها أكثر من شخص، بعد أن تميزت بتقديم نصوص مكتملة درامياً، وإخراج عالي المستوي، وهي عوامل جذبت الجمهور لمتابعتها.

تعدد الخبرات

يأتي على رأس هذه الأعمال المسلسل المحلي «طماشة» في موسمه السادس، الذي تولى تأليفه المنتج والفنان سلطان النيادي، بمشاركة كتاب من الإمارات والخليج أمثال جاسم الخزاز وسعد المدهش، وعن هذه التجربة، قال: إن مواضيع «طماشة 6» تختلف في الحلقات باختلاف الشخصيات والأفكار، إلى جانب التركيز على القضايا الاجتماعية في ظل المتغيرات الكثيرة التي يشهدها المجتمع، متابعاً: «لذلك كان عليّ إقامة ورش للكتابة، ودعوة مؤلفين مميزين للمشاركة في كتابة حلقات المسلسل، خصوصاً أنها منفصلة متصلة، لكي أثري الحلقات بأفكار ونصوص جديدة، خاصة أن الكتابة في الكوميديا تحتاج إلى إبداع».