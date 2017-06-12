جلابيات «عبايا كوتور».. أناقة عصية على التعقيد

أزهار البياتي (الشارقة)

خطوط معاصرة وقصّات مريحة وانسيابية تنسجم مع الأمسيات الرمضانية أطلقتها العلامة السعودية الشهيرة «عبايا كوتور»، مقدمة باقة صيفية خفيفة ومتنوعة من القطع، التي تعكس نفحات من البساطة، والنعومة، والأناقة الشرقية، معبّرة عن سمات كلاسيكية ضمن مخرجات أكثر حداثة.

وصممت تشكيلة الجلابيات الرمضانية الجديدة لتلائم احتياجات المرأة الباحثة عن ملابس ترسم لها خطوط الأناقة المبسطة والرقي العفوي، بحيث تحقق متطلباتها في عناصر الراحة والعملية، بعيداً عن زحمة التفاصيل والقصّات المعقّدة، مكتفية بالظهور بنعومة، وأنوثة، ودلال في مختلف الأوقات والمناسبات.

وفي هذه المجموعة الموسمية من الجلابيات المعاصرة، اعتمدت علامة «عبايا كوتور» على بصمتها الخاصة في التصميم، واضعة أمام النساء من مختلف الفئات العمرية خيارات واسعة للانتقاء، مواكبة اتجاهات الموضة العالمية ولكن ضمن مخرجات تنسجم مع الذوق الشرقي، وتلتزم بخطوط الحشمة والوقار.

ولناحية الأقمشة والخامات جاءت التشكيلة بنوعيات وثيرة وناعمة تتمتع بملمس حريري ونسيج مسامي خفيف، لتناسب أجواء الصيف الحارة في الخليج العربي، كما تتسم بالمرونة والطواعية، وبرز منها الحرير الطبيعي، والكريب الناعم، والدانتيل الرقيق، وصبغت جميعاً بشطحات لونية هادئة ومسطرة باستيلية رائقة، بدءاً من براءة الأبيض اللؤلئي، ونعومة الوردي الزهري، ورقة الأزرق السماوي، مرورا برقي البيج العسلي، ونبض البنفسجي الباهت، وصولاً إلى تدرجات أكثر قوة أضفت على الباقة مزيداً من الدفء.