الجزيرة يستضيف الشارقة في قمة كأس اليد

رضا سليم (دبي)

تعود المنافسات إلى ملاعب اليد من جديد اليوم بالجولة السابعة لكأس الإمارات لكرة اليد، حيث يلتقي شباب الأهلي دبي مع النصر بصالة مكتوم بن محمد والوصل مع العين بصالة الإمبراطور والجزيرة مع الشارقة بصالة فخر أبوظبي، وتقام جميع المباريات في السابعة مساء.

وتبحث الفرق الستة عن تعديل أوضاعها بما فيها الشارقة المتصدر للقمة برصيد 15 نقطة خاصة بعد خسارته الأولى هذا الموسم أمام الوصل في الجولة الماضية إلا أن الخسارة خدمت الجزيرة وشباب الأهلي دبي بعد تقليص الفارق إلى نقطة واحدة، لتشتعل القمة التي يتربع عليها الملك الشرقاوي من بدايتها، يليه الجزيرة وشباب الأهلي دبي وكلاهما لديه 14 نقطة وفارق الأهداف لمصلحة فخر أبوظبي، والوصل في المركز الرابع رصيده إلى 12 نقطة، والخامس النصر برصيد 11 نقطة، والعين في المركز السادس والأخير برصيد 6 نقاط.

وتعد مواجهة الجزيرة مع الشارقة لقاء القمة في هذه الجولة خاصة أن فوز الشارقة سيدفعه من جديد للأمام ويعوض خسارته أمام الوصل بينما فوز الجزيرة سيضعه على القمة للمرة الأولى، ويتعامل المدربان مع المباراة بحسابات مختلفة، في محاولة لتعديل الأوضاع، ففريق الجزيرة لم يحقق النتائج المطلوبة في الدوري إلا أنه عاد بقوة في الكأس وقدم مستويات جيدة وبدأ يستعيد نغمة الانتصارات، وفاز في 4 مباريات وخسر في مباراتين، بينما الشارقة المتصدر لم يخسر سوى في مباراة واحدة، وتعادل في مباراة وفاز في 4 مباريات.

وتأتي المواجهة الثانية الأصعب في هذه الجولة بين شباب الأهلي دبي والنصر، فالأول يبحث عن الفوز والاستمرار في المنافسة على القمة والعميد يسعى للتعويض، والتحرك من المركز قبل الأخير.ويستضيف الوصل المنتشي بفوزه الأخير على الشارقة منافسه العين الباحث عن الفوز الأول له في البطولة.من ناحية أخرى، حرص محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد على التواجد مع مطار دبي الدولي في الساعات الأولى من صباح أمس من أجل وداع المنتخب قبل توجهه إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في البطولة الآسيوية.