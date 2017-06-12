يوم «الوعيد».. وعد للمؤمنين بالجنة وللكفار بالنار

محمد أحمد (القاهرة)
«الوعيد»، هو ما توعد الله به عباده العصاة من العذاب يوم القيامة، وحقيقته هو الإخبار عن العقوبة، أما الوعد فهو الإخبار عن المكافأة، وعد لأهل الإيمان بالجنة، ووعيد لأهل الكفر والنفاق والعصيان بالنار.
ورد اللفظ في القرآن الكريم في سورة «ق»، قال تعالى: (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ * وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ * لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)، «الآيات: 20 - 22»، وفي تفسير السعدي، هو اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب، والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب، وفيه تجيء كل نفس معها سائق يسوقها إلى موقف القيامة، فلا يمكنها أن تتأخر عنه، وشهيد يشهد عليها بأعمالها، خيرها وشرها، وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد، وحفظه لأعمالهم، ومجازاته لهم بالعدل، ويقال للمُعرض المكذب بيوم القيامة توبيخاً، ولوماً وتعنيفاً لقد كنت مكذباً بهذا، تاركاً للعمل له فالآن (... كَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ...) الذي غطى قلبك، (... فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) ينظر ما يزعجه ويروعه، من أنواع العذاب، وذكر ابن كثير أن يوم الوعيد، هو يوم القيامة.
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال: «إنَّ الله تعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصاً بصره في العرش ينتظر متى يؤمر قلت، يا رسول الله وما الصور؟ قال القرن قلت، كيف هو؟ قال عظيم، ينفخ فيه ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله، والثانية نفخة القيام لرب العالمين، ثم يأمر الله إسرافيل بنفخَة الصَّعْقِ، فينفخ نفخةَ الصَّعْق فيصعق أهل السموات والأرض».
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