مرشد الرميثي: الكرم الإماراتي يجسد قيم رمضان

أشرف جمعة(أبوظبي)

سنوات طويلة ورجل الأعمال مرشد الرميثي يحرص على طقوسه الرمضانية، فهو يعيش حالة وجدانية خاصة في الشهر الكريم، خصوصاً أنه ينبري في أعمال خيرية كثيرة تتماهى مع طبيعة العطاء التي تتميز به الإمارات، حيث إن بيته مفتوح لاستقبال الزوار، ومن ثم تقديم مائدة رمضانية طوال أيام الشهر المبارك يستقبل من خلالها بشكل يومي أعداداً كثيرة، فضلاً عن توزيع بعض الحقائب الرمضانية بالإضافة إلى الانغمار في قراءة القرآن، وصلاة التراويح، وزيارة لأقارب واستقبال الجيران والأهل في مجلسه الرمضاني العامر بكل ألوان الضيافة التي تعبر عن الكرم الإماراتي الأصيل.

فعل الخيرات

يقول مرشد الرميثي: نحن في «عام الخير» وجميع أبناء الدولة يسارعون إلى كل بر، على نهج زايد العطاء مشيراً إلى أن طبيعة أهل الإمارات مطبوعة على فعل الخيرات والتكافل ومساعدة الآخر، إذ إنه يتذكر جيداً كيف أنه قديماً في شهر رمضان المبارك كان الناس يحتفلون به قبل مجيئه والأسر تعد له بشكل جيد رغم قلة الموارد، وأنه منذ أن شب وهو يضع للشهر الفضيل مكانة خاصة، وهو ما يجعله ينشط بشكل ما في أيامه المباركة، مؤكداً أن المجتمع الإماراتي عرف التكافل بشتى صوره منذ قديم الزمان، وهو ما جعل أبناء الدولة يحافظون على هذه اللون من العادات والتقاليد التي ترتفع وتيرتها في شهر رمضان المبارك، وأنه يعمل من خلال مبادراته الشخصية في هذه الأيام من أجل تقديم العون للآخرين.

قيم متوارثة