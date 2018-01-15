محمد بن ثعلوب يشيد بتميز ميثة النيادي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن وجود الاتحاد ضمن قائمة المكرمين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، يؤكد النهج السليم للاتحاد، الذي ما كان له أن يتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة بالدولة وسبق للاتحاد الفوز بشرف أول اتحاد رياضي يحصل على جائزة الإبداع الرياضي، وجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 9 مرات متتالية.

جاء ذلك، خلال استقبال محمد بن ثعلوب للاعبة الجودو الناشئة ميثة عبدالله حسن النيادي الحائزة درع أفضل رياضي ناشئ محلي في الدورة التاسعة للجائزة، وأثنى على حصول اللاعبة على الجائزة التي تعد الجائزة الأكبر في العالم على صعيد قيمتها المالية والمعنوية والتربوية.

وكانت اللاعبة الصاعدة حصلت على الميدالية البرونزية في وزن تحت 57 كجم، في بطولة كأس آسيا للناشئين التي أقيمت في هونج كونج الصيف الماضي، وهي أول ميدالية آسيوية لبنات الإمارات في الجودو منذ تأسيس الاتحاد.

حضر الاستقبال، محمد جاسم عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد مشرف الجودو، ووالدها عبدالله حسن النيادي، كما حضر الاستقبال، عادل المرزوقي عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية، ووفد الاتحاد البحريني لألعاب الدفاع عن النفس برئاسة المهندس أحمد الخياط.

وثمن محمد بن ثعلوب حماس ورغبة اللاعبة التي كانت بحجم التحدي في كثير من البطولات الإقليمية والدولية، موجهاً شعبة الجودو بوضع برنامج شامل لها يساعدها على تطوير قدراتها الفنية والبدنية لتواصل مسيرتها في رفع راية الإمارات بالمحافل الدولية.

وأضاف: سبق للاتحاد الاحتفال بفوز ناصر محمد التميمي الأمين العام للاتحاد، بمنصب أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الذي تضم عضويته 185 دولة، للدورة الثالثة على التوالي، الذي يعد إنجازاً إدارياً دولياً، ويؤكد الإجماع الدولي على أفضلية مرشح الإمارات الذي قدم الكثير للاتحاد الدولي للجودو خلال الدورتين الماضيتين.

من جانب آخر، قدم عادل المرزوقي عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية درع النادي للاعبة الواعدة ميثة النيادي، تقديراً لتفوقها.