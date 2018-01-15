«أبوظبي الرياضي» يلتقي قيادات الأندية الخمسة ويناقش خطط المرحلة المقبلة

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اجتماعاً موسعاً عقد بمقر المجلس مع قيادات ورؤساء مجالس إدارات شركات كرة القدم والألعاب الرياضية والاستثمار في أندية أبوظبي الخمسة «العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، الظفرة»، وذلك لمناقشة خطط المرحلة المقبلة وما تتضمنه من فرص التطوير ودراسة التحديات واستعراض أهم المستجدات والتعرف على فرص الاستثمار واحتياجات الأندية لدعم مسيرة التقدم والارتقاء بمنظومة القطاع الكروي والرياضي في أندية أبوظبي، انطلاقاً من النهج الوطني والسعي الدائم لتعزيز مكانة أندية أبوظبي، بما ينسجم مع المصلحة العامة لرياضة الإمارات.

وفي بداية الاجتماع، أشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بدعم واهتمام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لشريحة الرياضة والرياضيين على مستوى الدولة، وحرصه الكبير لتحقيق التنمية والارتقاء بواقع قطاع كرة القدم والرياضات الأخرى في أندية أبوظبي، إيماناً من رؤيته ونهجه الوطني الرائد، والطامح بنفس الوقت لتوفير فرص وأسباب النجاح والتميز لكل الألعاب ورعاية المواهب لمزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات، مؤكداً أن سموه يولي أهمية كبيرة لتحقيق أفضل الخطط والمبادرات الرياضية بما يعود نفعاً لرياضة الإمارات.

وقدم معاليه شكره لكل الحضور على تعاونهم وجهودهم في تعزيز بوادر التواصل والتعاون بين الأندية لتنسيق آليات العمل بصفة مستمرة، كما استعرض الاجتماع في أجندته ضرورة تطبيق الهيكل التنظيمي للأندية بحسب التعميم الصادر من مجلس أبوظبي الرياضي رقم ( 8) لعام 2017، والالتزام بتطبيق سقف الرواتب المعتمد من اتحاد الكرة بالنسبة للاعبي الأندية.

كما شهد الاجتماع التأكيد على ضرورة العمل بسياسات مالية فعالة ومقننة، بما يخدم كل الألعاب والرياضات الأولمبية، ولا تقتصر السياسة على نشاط كرة القدم فقط.