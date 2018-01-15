خالد عبد العزيز: ماراثون زايد رسالة خير للعالم

القاهرة (الاتحاد)

أكد معالي المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، أن بلاده تضع كل إمكاناتها لإنجاح ماراثون زايد الخيري، وتضافرت جهود الأجهزة الرسمية والحكومية، بما فيها وزارة الشباب والرياضة، حتى يخرج الحدث العالمي في أبهى حلة، خاصة أنه يحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما أن المصريين ينتهزون الفرصة لمشاركة الأشقاء في الإمارات الاحتفال بعام زايد، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من المشاركين في كل نسخة الذي يفوق كل التوقعات يعكس قيمة الماراثون، لما يحمله من اسم ومناسبة غالية على قلوب الجميع.

وأشار معاليه إلى أن الماراثون حدث تاريخي رائع في مصر، ويحظى بمشاركة الآلاف، وهو ما حدث في النسخ الثلاث الماضية، وينتظر أن يشهد السباق الذي يقام بالأقصر يوم الجمعة المقبل إقبالاً منقطع النظير، ويؤكد الماراثون على العلاقة الأبدية التي تضرب بجذورها العميقة بين مصر والإمارات، وإقامة الأحداث المتنوعة، ومنها الرياضية، على أرض البلدين الشقيقين، وآخرها كأس السوبر المصري بين الأهلي والمصري البورسعيدي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، والذي شهد إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية المصرية بالإمارات، وسط تنظيم أقل ما يوصف بأنه رائع.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الإمارات قيادة وشعباً، للحرص على إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر للنسخة الرابعة على التوالي، ويخصص ريعه في النسخة الحالية لمستشفى الأورمان لعلاج السرطان، وقال: إقامة الحدث الكبير في الأقصر، يعني مشاركة عدد كبير من الأجانب، وبالتالي المساهمة أيضاً في الترويج للسياحة، ودون شك أهداف ماراثون زايد الخير تتجاوز البُعد الخيري والإنساني إلى جوانب أخرى مهمة.

وأضاف: الماراثون يوجه رسالة إلى العالم، بأن العمل الإنساني والخيري الذي رسخه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يتدفق دائماً لخدمة البشرية، وفي مقدمتها مكافحة الأمراض، بمختلف أنواعها.