‬قراءات شعرية متنوعة.. وأثر جمال «البردة» ما يزال ممتداً

الشارقة (الاتحاد)
ضمن برنامجه الرمضاني الممتد حتى الثامن عشر من شهر رمضان الفضيل، أقام بيت الشعر في الأقصر (جنوبي مصر) ثلاث أمسيات شعرية في ساحة معبد مدينة الأقصر مؤخراً، حيث استضاف قراءات من الشعر العامي والفصيح، بحضور جمهور غفير من محبي الشعر في المدينة.
في الشعر العاميّ المصريّ قرأ الشعراء حمدي حسين، محمود مرعي، أحمد العراقي، وقدم للأمسية الشاعر محمد العارف. وفي الشعر الفصيح قرأ الشاعر حسين صالح خلف الله، والشاعر حسني الأتلاتي، وقدمها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر الذي تحدث عن الشعر ومساهمته في تشكيل وعي المجتمعات، لافتاً إلى أن الأشكال الشعرية التي كُرّس لها الإعلام لا تلبي في مجملها حاجات الجمهور و لا ترضي تطلعاته، وأن الذي يبقى ويجب أن نسعى لتقديمه جميعا هو الشعر الحقيقي الذي يرتقي بذائقة الجمهور، وبيت الشعر يعمل جاهدًا لتقديم المشهد الحقيقي للشعر في جمهورية مصر العربية، وخاصة في الأماكن النائية التي لا يلتفت إليها في إطار المركزية المسيطرة على المشهد الإبداعي».
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وقال :«إن الشعر هو المؤسس الأول للأخلاق لا هادمها فبدون شعور أخلاقي لن تطبق الأخلاق والشعر يخاطب الأنفس لتصبح نقية مؤمنة بالأخلاق في ذاتها ومؤسسة لها في بيئتها»..
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