‬قراءات شعرية متنوعة.. وأثر جمال «البردة» ما يزال ممتداً

الشارقة (الاتحاد)

ضمن برنامجه الرمضاني الممتد ‬حتى ‬الثامن ‬عشر ‬من ‬شهر ‬رمضان ‬الفضيل، ‬أقام بيت ‬الشعر ‬في ‬الأقصر (‬جنوبي ‬مصر) ثلاث ‬أمسيات ‬شعرية ‬في ‬ساحة ‬معبد ‬مدينة ‬الأقصر ‬مؤخراً، ‬حيث ‬استضاف ‬قراءات ‬من ‬الشعر ‬العامي ‬والفصيح، ‬بحضور ‬جمهور ‬غفير ‬من ‬محبي ‬الشعر ‬في ‬المدينة.

في‎ ‬الشعر ‬العاميّ ‬المصريّ ‬ قرأ ‬الشعراء ‬حمدي ‬حسين، ‬محمود ‬مرعي، ‬أحمد ‬العراقي، ‬وقدم ‬للأمسية ‬الشاعر محمد ‬العارف. وفي الشعر الفصيح قرأ الشاعر ‬حسين ‬صالح ‬خلف ‬الله، والشاعر ‬حسني ‬الأتلاتي، وقدمها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر الذي تحدث عن الشعر ومساهمته في تشكيل وعي المجتمعات، لافتاً إلى أن الأشكال ‬الشعرية ‬التي ‬كُرّس ‬لها ‬الإعلام ‬لا ‬تلبي ‬في ‬مجملها ‬حاجات ‬الجمهور ‬و لا ‬ترضي ‬تطلعاته، ‬وأن ‬الذي ‬يبقى ‬ويجب ‬أن ‬نسعى ‬لتقديمه ‬جميعا ‬هو ‬الشعر ‬الحقيقي ‬الذي ‬يرتقي ‬بذائقة ‬الجمهور، ‬وبيت ‬الشعر ‬يعمل ‬جاهدًا ‬لتقديم ‬المشهد ‬الحقيقي ‬للشعر ‬في ‬جمهورية ‬مصر ‬العربية، ‬وخاصة ‬في ‬الأماكن ‬النائية ‬التي ‬لا ‬يلتفت ‬إليها ‬في ‬إطار ‬المركزية ‬المسيطرة ‬على ‬المشهد ‬الإبداعي»‬.

كما أفرد البيت ليلة خاصة ‬للحديث ‬عن ‬قصائد ‬البردة ‬التي ‬كتبت ‬معارضة ‬لقصيدتي ‬كعب ‬بن ‬زهير ‬والإمام ‬البوصيري.‭

وقال‎ ‬:«‬إن ‬الشعر ‬هو ‬المؤسس ‬الأول ‬للأخلاق ‬لا ‬هادمها ‬فبدون ‬شعور ‬أخلاقي ‬لن ‬تطبق ‬الأخلاق ‬والشعر ‬يخاطب ‬الأنفس ‬لتصبح ‬نقية ‬مؤمنة ‬بالأخلاق ‬في ‬ذاتها ‬ومؤسسة ‬لها ‬في ‬بيئتها»‬..‭