«عضة» تمساح عقاب التقاط صورة «سيلفي»

بانكوك (أ ف ب)
تعرضت سائحة فرنسية أمس الأول الأحد، لعضة تمساح بري في متنزه وطني كبير في تايلاند شمال بانكوك، عندما كانت تحاول الاقتراب من الحيوان لالتقاط صورة «سيلفي».
وقال عامل في متنزه كاو ياي، فضل عدم الكشف عن هويته «أرادت التقاط صورة سيلفي مع التمساح الذي كان ممددا في الجدول، فعضها في رجلها إثر مباغتته». ونقلت الضحية إلى المستشفى لكن حالتها ليست خطرة.
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وأوضح المسؤول في المتنزه أن «لافتة وضعت في هذا المكان للتنبيه من أن التمساح يتنقل هنا، ويمكن للزوار مشاهدته وهم يقفون على منصة، لكني أظن أنها أرادت الاقتراب منه».
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ولا يزال عدد قليل من هذه الحيوانات يعيش في متنزه كاو ياي الذي يقصده الزوار للاستمتاع بشلالات المياه والغابات التي تضم فيلة برية وقردة وآلاف الأفاعي.