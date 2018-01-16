1000 علامة تجارية من 43 دولة في «ستيل فاب»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة أمس بمركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب الشرق الأوسط 2018» وسط مشاركة دولية واسعة هي الأكبر من نوعها في تاريخ الحدث، حيث نجح باستقطاب 1000 علامة تجارية من 43 دولة من مختلف أنحاء العالم.

حضر افتتاح المعرض الذي يستمر لغاية 18 يناير الجاري عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الصناعة في الدولة وطيف واسع من رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين.

وعقب الافتتاح تجوّل الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، يُرافقه رئيس غرفة الشارقة وعدد من الشخصيات والمسؤولين، في أرجاء المعرض الذي يُعتبر الحدث التجاري الأضخم من نوعه في مجال صناعة المعادن والصلب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يُنظمه مركز إكسبو بدعم من غرفة الشارقة على مساحة 24 ألف متر مربع، حيث تفقد مختلف أقسامه، والتقى عدداً من العارضين، واستمع منهم إلى شرح حول أحدث منتجات وتقنيات صناعة الحديد والصلب التي تعرضها شركاتهم.

وأثنى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي على نجاح «إكسبو الشارقة» في جذب هذا العدد اللافت من العلامات التجارية ونخبة من أهم الشركات الدولية الرائدة في مجال صناعة الحديد والصلب إلى «ستيل فاب 2018»، وهو ما يعكس مكانة الشارقة بالدرجة الأولى كمركز فاعل ومهم على خريطة صناعة المعارض العالمية، وكذلك أهمية الحدث المتنامية على الصعيدين الدولي والإقليمي وأهميته المتصاعدة بالنسبة لأهم المصنعين العالميين، وتحوّله إلى منصة مثالية للمهتمين والعاملين في هذه الصناعة على مستوى المنطقة، حيث تتيح لهم استكشاف أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة وغيرها، خاصة في ظل تزايد التوقعات بتنامي الطلب على منتجات قطاع الحديد والصلب بفعل الإنفاق الاستراتيجي المستمر في قطاعات البنية التحتية على مستوى المنطقة ككل.