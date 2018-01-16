«اقتصادية أبوظبي» تنفذ 720 جولة تفتيشية على الأسواق

أبوظبي (وام)

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع شهر يناير الجاري، 720 زيارة تفتيش ميداني في مناطق الإمارة «أبوظبي والعين والظفرة»، بهدف التأكد من تطبيق منافذ البيع لوائح الضريبة بشكل سليم، وعدم التجاوز، من خلال رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه يؤثر على حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية.

وقال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة، إنه تم تكليف المفتشين بالقيام بتوعية وتنبيه المنافذ بأهمية الالتزام بتطبيق حدود الضريبة التي حددها القانون بزيادة الأسعار بنسبة 5% فقط، لا سيما في منافذ البيع الكبرى التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين.

وأضاف أن هذه الزيارات تأتي في إطار خطة متكاملة حددتها الدائرة؛ بهدف تعزيز دورها في التطبيق السليم لضريبة القيمة المضافة، حيث تضمنت إلى جانب الزيارات الميدانية بشكل يومي تنفيذ العديد من حملات التفتيش على منافذ البيع التي يتقدم المستهلكون بشكاوى بشأنها.

وبشأن شكاوى المستهلكين منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018، أوضح أحمد طارش القبيسي أن الدائرة تلقت 352 شكوى، منها 182 شكوى، موزعة على 115 شكوى في أبوظبي و62 في العين و5 في الظفرة، فيما تم الرد على 170 شكوى غير مستوفية المعلومات والبيانات الكافية كفواتير معاملة الشراء واستفسارات عامة، وغيرها.