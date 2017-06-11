النظام القطري يستمر في المخططات التخريبية لإسقاط الأنظمة السياسية

حوار - بسام عبد السميع

كشف المحلل السياسي البحريني أحمد البوفلاسة، عن استمرار النظام القطري في وضع المخططات التخريبية لإسقاط الأنظمة السياسية، بما يحقق للدوحة القوة والسيطرة لتكون اللاعب الرئيس في المنطقة، وذلك على حساب دماء واستقرار الشعوب العربية، مشيراً إلى أن قطر استهدفت تقويض الأمن والاستقرار في البحرين من خلال 3 ركائز، تمثلت في دعم الحراك الشيعي والإخواني والتيارات المتطرفة.

وأضاف في حوار مع «الاتحاد» أمس، أن المخططات القطرية بعد فشل الانقلاب على الشرعية والذي خططت له قطر في عام 2011 لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في مملكة البحرين لم تتوقف، حيث دأبت قطر على التوافق مع الحركات الشيعية المتطرفة «الوفاق» تحديداً، وتوجيهها بضرورة التركيز على ملف الطائفية، بل ودعوة الأمم المتحدة للتدخل تحت ذرائع وادعاءات حماية الشعب البحريني، ووقف الانتهاكات التي تقوم بها حكومة البحرين.

وتابع البوفلاسة: «بطبيعة الحال، كل ذلك يجري بالاتفاق مع طهران، والعمل على تقديم الوفاق على أنها الممثل للشيعة بالبحرين، والجمعية السياسية الأبرز بالمنطقة، حيث حظي هذا التنسيق القطري الإيراني الوفاقي بمباركة النظام الأميركي خلال فترة أوباما، الذي فاجأ العالم، بدعوته البحرين لإشراك الوفاق واحترامها، على النحو الذي شكل صدمة للمجتمع الدولي بدعم أكبر قوى دولية لتيار متطرف يمارس العنف والإرهاب».